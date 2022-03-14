Saran Group ve TRT’den yayın ihalesi açıklaması!

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.
SARAN GROUP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Saran Grubu'ndan yayın ihalesi açıklaması: "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 yayın hakları sözleşmelerini 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil etmiş bulunuyoruz."
"İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."
TRT'DEN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI
"TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik."