Saran Group ve TRT’den yayın ihalesi açıklaması!

SARAN GROUP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Saran Grubu'ndan yayın ihalesi açıklaması: "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 yayın hakları sözleşmelerini 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil etmiş bulunuyoruz."

"İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."