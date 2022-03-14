Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Saran Group ve TRT'den yayın ihalesi açıklaması!
Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:20 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:38

Saran Group ve TRT'den yayın ihalesi açıklaması!

Saran Group ve TRT’den yayın ihalesi açıklaması!

Saran Group ve TRT, yayın ihalesi için tekliflerini sunduklarını açıkladılar. Saran Group açıklamasında "İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız." dedi. TRT ise "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettik." açıklamasını yaptı.

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

SARAN GROUP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Saran Grubu'ndan yayın ihalesi açıklaması: "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 yayın hakları sözleşmelerini 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil etmiş bulunuyoruz."

"İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."

TRT'DEN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

"TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu şok edici gerçeği anlattı! MHK’nin hakem kararı sonrası bomba iddia…
Son dakika: Yıldız oyuncuya şok eleştiri! Fenerbahçe maçı sonrası...
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Merih Demiral için dev transfer planı! Yeni takımını ve çılgın bonservis bedelini açıkladılar
Liverpool'da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı! Baltalı saldırıdan KADES'le kurtuldu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Son dakika: Cengiz Ünder sonradan girip golünü attı! Kariyer rekorunu kırdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Saran Group ve TRT'den yayın ihalesi açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA