Son dakika: Cenk Tosun’dan transfer sözleri! Beşiktaş’la adı anılıyordu...

"YAZ KADAR..."

Tosun ayrıca yeni sezonda Beşiktaş maçlarını tribünde mi yoksa saha içinden mi takip edeceği sorusu sorulması üzerine ise, "Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş'a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton'da devam, ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.