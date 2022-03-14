Son dakika: Cenk Tosun’dan transfer sözleri! Beşiktaş’la adı anılıyordu...

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için Nef Stadyumu'na geldi. Tribünlere girmeden önce açıklamalarda bulunan Tosun, maçı izlemeye geldiğini ifade ederek, müsabakanın favorisinin olmadığını söyledi.
"YAZ KADAR..."
Tosun ayrıca yeni sezonda Beşiktaş maçlarını tribünde mi yoksa saha içinden mi takip edeceği sorusu sorulması üzerine ise, "Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş'a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton'da devam, ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
"PORTEKİZ MAÇINA YETİŞEMEM"
Sakatlık durumundan dolayı milli takımın Portekiz maçında yer alıp almaması ile ilgili soruya cevap veren Cenk Tosun, "Portekiz maçına sakatlık durumum yetişmez. Portekiz maçını geçersek finale kalacağız, onu da geçersek Dünya Kupası'na gideriz ama öncelik Portekiz maçı" cevabını verdi.
Cenk Tosun: Everton ile sözleşmem sona erdikten sonra karar vereceğiz | Video
BEŞİKTAŞ CENK TOSUN İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ
Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, sezon sonu Everton'la sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuya 1.6 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
İngiliz ekibinde 3 milyon Euro kazanan futbolcu, ilk başta talep ettiği 2.5 milyon Euro'dan 500 bin Euro indirime gitti. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.