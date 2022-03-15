Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'dan yeni sponsorluk anlaşması! Camp Nou Stadı'nın adı değişiyor
Giriş Tarihi: 16.3.2022 00:17 Son Güncelleme: 16.3.2022 00:25

Barcelona'dan yeni sponsorluk anlaşması! Camp Nou Stadı'nın adı değişiyor

Barcelona’dan yeni sponsorluk anlaşması! Camp Nou Stadı’nın adı değişiyor

İspanya La Liga ekiplerinden ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, Spotify ile sponsorluk sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmayla stadın yeni adı Spotify Camp Nou Stadı oldu. İşte anlaşmanın tüm detayları...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Spotify ile partnerlik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu yeni işbirliği çerçevesinde Spotify, 2022/23 sezonundan başlayarak önümüzdeki dört sezon boyunca hem erkek hem de kadın takım formalarının göğüs kısmında yer alacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Barcelona tarihinde ilk defa stadyumun adının değişerek Spotify Camp Nou olacağı bildirildi. Spotify ismi ayrıca 2022-2023 sezonundan itibaren erkek ve kadın A futbol takımlarında formaların önünde yer alacak ve antrenman formalarında da kullanılacak.

Müzik uygulama şirketi olan İsveç merkezli Spotify ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Barcelona herhangi bir finansal bilgi paylaşımı yapmadı.

İspanyol basını ise kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, her anlaşma için 65 milyon avroluk kazanç elde edileceği iddia edildi.

Joan Laporta'nın kulüp başkanlığını yaptığı Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için nisan ayı başındaki genel kurul toplantısında oylanıp kabul edilmesi gerekiyor.

Finansal olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, 1,3 milyar avro ile İspanya'da en fazla borcu olan kulüp olarak biliniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid'i şampiyon yaparsa...
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tüm taraflarla konuşabilen ülkeyiz
ABD Türkiye'nin izinde! Yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, 'Lavrov beni gece yarısı aradı' diyerek duyurdu: Bugün, yarın güzel haberi alırız
Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul'a yeniden kar geliyor
Rusya Milli Takımı'nın davetini reddetti! Yıldız futbolcudan şok karar
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Yaptırım uygulanan Rus oligarkların servetleri belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'dan yeni sponsorluk anlaşması! Camp Nou Stadı'nın adı değişiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA