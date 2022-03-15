Barcelona’dan yeni sponsorluk anlaşması! Camp Nou Stadı’nın adı değişiyor

Müzik uygulama şirketi olan İsveç merkezli Spotify ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Barcelona herhangi bir finansal bilgi paylaşımı yapmadı.

İspanyol basını ise kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, her anlaşma için 65 milyon avroluk kazanç elde edileceği iddia edildi.