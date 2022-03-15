Trabzonspor’da şampiyonluğun en büyük anahtarı! “Ağaoğlu - Avcı birlikteliği”...

DOĞRU BİRLİKTELİĞİ YAKALADI

Ahmet Ağaoğlu döneminde iki kez 4.'lük, bir kez de 2.'lik elde eden Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile yolların ayırmasının ardından takımın başına 20 Nisan 2020'de Abdullah Avcı geçti.