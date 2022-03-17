Fenerbahçe’de 6 genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

Fenerbahçe 6 genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile sözleşme imzaladı. Ülker Stadı'ndaki imza töreninde konuşan başkan Ali Koç, gençlik planlamasının önemine değindi.
Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; "Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik. Bizim amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak ve ihracatçı bir kulüp olmak. Yetiştirmek ve ihraç etmek. Gençleşme operasyonuyla birlikte, Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda da ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekiyor.
Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli. Akademi konusunda planlarımız var ve çok ciddi adım attık. Amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak. Özkaynak ve ihracatçı bir kulüp olmak çok önemli. Türkiye, 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke. 22 yaş altına en az süre veren de Türkiye.
"İsmail hocamız ve teknik kadromuz, Vitor Pereira için de aynısını söyleyebilirim, gençlere farklı bakıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Genç oyuncularımızı korumamız lazım."
Ferdi Kadıoğlu: 4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. Geldiğimde 64 kilo ve sakalsız bir çocuktum. Şimdi 9 kilo daha fazla aldım kas olarak. Sakalım çıktı. Gün gün kendimi geliştirdim. Bu yıl benim için inanılmaz geçti, en iyi performansımı verdiğimi düşünüyorum."
Muhammed Gümüşkaya: Fenerbahçe'nin kapısından 11 yaşında girdim. Kontratlar formalite icabı. Fenerbahçe'yle, kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. İyi ki Fenerbahçe.
Arda Güler: İnşallah Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederim. Aileme ve hocalarıma üzerimdeki emekleri için teşekkür ederim. Sözleşme prosedür, biz Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçe.
Ertuğrul Çetin: Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız, bugün karşınızda duruyor. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe. Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız, bugün karşınızda duruyor. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe."
Melih Bostan: 12 yaşında geldim bu kulübe, 6 yıldır buradayım. O günden beri en büyük hedefim A takımda goller atacağım günü görmek. İyi ki Fenerbahçe.
İsak Vural: Ben sarı-lacivert renklerle doğmuş, sarı-lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep Fenerbahçe'de oynamanın hayalini yaşadım. Dünyanın en büyük taraftarı önünde oynamak için elimden geleni yapacağım.