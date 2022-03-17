Fenerbahçe’de 6 genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

Arda Güler: İnşallah Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederim. Aileme ve hocalarıma üzerimdeki emekleri için teşekkür ederim. Sözleşme prosedür, biz Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçe.

Ertuğrul Çetin: Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız, bugün karşınızda duruyor. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe. Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız, bugün karşınızda duruyor. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe."

Melih Bostan: 12 yaşında geldim bu kulübe, 6 yıldır buradayım. O günden beri en büyük hedefim A takımda goller atacağım günü görmek. İyi ki Fenerbahçe.

İsak Vural: Ben sarı-lacivert renklerle doğmuş, sarı-lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep Fenerbahçe'de oynamanın hayalini yaşadım. Dünyanın en büyük taraftarı önünde oynamak için elimden geleni yapacağım.