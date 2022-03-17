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Giriş Tarihi: 17.3.2022 14:24 Son Güncelleme: 17.3.2022 14:33

Paul Pogba'dan kötü haber! Çocukları evde uyurken...

Paul Pogba’dan kötü haber! Çocukları evde uyurken...

Manschester United'ın Fransız yıldız oyuncusu Paul Pogba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Manchester UnitedAtletico Madrid maçı esnasında çocukları odasında uyuyorken evine hırsız girdiğini açıkladı. İşte tüm detaylar…

Dünya Kupası sahibi dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba, evine hırsız girdiğini doğruladı. Olayın, Şampiyonlar Ligi maçı esnasında olduğunu belirten Pogba, soygun sırasında çocuklarının güvende olup olmadığını bilmemenin acısını anlattı.

Paul Pogba'nın eşi iki çocuk annesi Zulay'ın da olay esnasında stadyumda maçı seyrettiği bilinen detaylar arasında.

Futbolcu olayı "en kötü kabusu" olarak nitelendirdi.

Açıklamanın tamamı:

Dün gece ailemizin en kötü kabusu, bebeklerimiz yatak odalarında uyurken evimize zorla girilip hırsızlık yapıldığında gerçekleşti. Hırsızlar beş dakikadan daha az bir süre evimizdeydiler ama o süre içinde bizden evimizde sahip olduğumuz her şeyden daha değerli bir şeyi, güvenlik ve emniyet duygumuzu aldılar. Bu, dün geceki maçın son dakikalarında evde olmayacağımızı bildiklerinde meydana geldi.

Eşim ve ben, çocuklarımızın güvende ve zarar görmediklerini bilmeden eve koştuk. Bir baba olarak, bu dünyada çocuklarınızı korumak için orada olmamaktan daha kötü bir duygu yoktur ve içtenlikle kimsenin dün gece hissettiklerimi hissetmemesini umuyorum.

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Paul Pogba'dan kötü haber! Çocukları evde uyurken...
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