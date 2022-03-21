A Milli Takım, Portekiz’deki ilk idmanını yaptı! Merih Demiral ve Serdar Aziz katılmadı

Porto'ya bugün gelen ay-yıldızlı ekip, Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmana hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz katılmadı. Merih ve Serdar'ın milli takımın kamp yaptığı otelde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.