Gomez’le konuştu ‘gelirim’ dedi

Giriş Tarihi: 21.3.2022

Kararsız olan Başkan Çebi’nin de onaylaması halinde 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 8 maç artı 1 yılı opsiyonlu 2 sezonluk sözleşme imzalanacak. Fransız hocanın senelik ücreti ise 750 bin Euro olacak