Gomez’le konuştu ‘gelirim’ dedi

Kararsız olan Başkan Çebi’nin de onaylaması halinde 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 8 maç artı 1 yılı opsiyonlu 2 sezonluk sözleşme imzalanacak. Fransız hocanın senelik ücreti ise 750 bin Euro olacak
Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Önder Karaveli'nin geleceği ile ilgili durum netleşti. Deneyimli hocaya Hatayspormaçı öncesi yapılan toplantıdatakımın başına yeni bir teknikadam getirmek için çalışma yapıldığıbilgisi iletildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sunum yaptı. Çebi'nin yönetimiyle görüşerek son kararını vereceği öğrenildi. Başkan'ın onayı halinde Ismael hafta içi İstanbul'a gelecek.
ÖNDER KARAVELİ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK
1 yılı opsiyonlu 2 sezonluk sözleşmeye imza atacak Fransız çalıştırıcı, ligde kalan 8 maçta da takımın başında yer alacak. Opsiyonukullanma hakkı Beşiktaş'taolacak. Yanında iki yardımcısını getirecek olan Ismael, senelik ise 750 bin Euro ücret verilecek. Deneyimli hocanın teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisiolan Beşiktaş'ın eskiyıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Önder Karaveli sezon bitimine kadar teknik ekipte yer alacak. Yönetim, sonrasıiçin de hazirandakararverecek.
3'LÜ SAVUNMA VAZGEÇİLMEZİ SON çalıştırdığı takım olan West Bromwich'ten geçtiğimiz ay ayrılan Valerien Ismael'in oyun sistemi 3'lü savunma üzerine kurulu. 3-4-3, 3-5-2 dizilişlerini benimseyen genç hoca, savunmadüzenine geçiştezaman zaman 5'li sistemide kullanıyor. GEÇIŞ hücumunu seviyor ve ileri uçta pivot santrafor kullanıyor. Boğucu ön alan presine büyük önem veriyor. Görev yaptığı takımlarda fizik ve kondisyonu üst seviyede tutuyor. WestBromwich'te 126 kilometrekoşu ortalamasıtutturarak bu konudaki iddiasını ortaya koydu. GENÇ oyunculara daima önem ve şans veriyor. Oynattığı ekiplerde yaş ortalaması 24'ün altındaydı. WEST BROMWICH, Barnsley'in başındayken Ismael'i 2 milyon Pound bonservis ödeyerek teknik direktörlüğe getirdi. Yeni görevine ligde 6 galibiyet ve 4 beraberlikle başladı. Ardından yaşanan düşüşle birlikte takımdaki bazı oyuncularlaarası açılınca Fransız hoca, görevinden ayrıldı. 5. sırada bıraktığı West Bromwich şu anda 12. durumda. İLK çıkışını üç sezon önce LASK Linz'de yapan Valerien İsmael, Avusturya ekibi ile Avrupa Ligi'ndeSporting, PSV veRosenborg'un olduğugrubu lidertamamladı. Son 32 turunda Alkmaar'ı saf dışı bırakırken bir sonraki turda Manchester United'a elendi.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
Şimdi gelirse parçalanır! Beşiktaş yönetimi teknik adam meselesinde geç kaldı. Sergen Yalçın istifa ettiği zaman daha oynanacak 22-25 maç ve Türkiye Kupası vardı. Yani iki önemli hedef bulunuyordu. Yönetim papatya falı açıp Önder Karaveli'yi 'Bir deneyelim' dedi. Sonra da Önder hoca devam etti. Şimdi lig biterken ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi dışında bir hedefi yokken yeni bir teknik adam niye gelsin. Şimdi hocayı getirip takımın başına koysanız 3 maç kaybetse herkes homurdanmaya başlayacak. Valerien Ismael ile Beşiktaş anlaştı. Oyuncu olarak Bayern Münih'in stoperi olarak akıllarda kalmış bir isim. Teknik adamlık kariyerinde büyük bir başarısı yok. Çok sık takım çalıştırıyor. Yunanistan'da Apollon Smyrni'de sadece 1 maça çıkıyor ve işine son veriliyor mesala! Biz de çok tartışılan 3'lü savunmayı seviyor! Beşiktaş ekonomisini de düşünerek Ismael ile yoluna devam edebilir. Amamayıs ayındagelmeli.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Ekonomi meselesi Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrasında Portekiz'de bir alt ligde başarılı olmuş Bruno Pinheiro'nun ismi gündeme gelmişti. Buradaki futbol aklı Ceyhun Kazancı birazda kulübün ekonomisini düşünerek alt liglerde başarılı olmuş az maliyetli bir hoca peşinde koşuyor belli ki… Valerien Ismael geçen sezonBarnsley ile Championship'teplay-off yarı finali oynamıştı. Barnsley'de yeni patronlarının kurduğu genç bir kadro vardı. 24 takımlı ligi 5. sırada bitirmek elbette büyük başarıydı. Barnsley'deki günleri sonrasında bu sezon West Bromwich'in başına geçti ancak başarılı olamayıp ayrılmak zorunda kaldı.