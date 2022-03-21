Portekiz’in yıldız ismi Pepe, milli takım kadrosundan çıkartıldı

Porto takımda forma giyen 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe'nin kadrodan çıkarıldığını duyuran Portekiz Futbol Federasyonu, bu futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Djalo, 21 yaş altı Portekiz Milli Takımı'na çağırılmıştı.

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un ilk 11'inde defansta düzenli olarak forma giyen Pepe dışında Ruben Diaz da sakatlığı nedeniyle Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Portekiz'de ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Ruben Neves'in de yerine Vitor Machado Ferreira (Vitinha) kadroya alınmıştı.