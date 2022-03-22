SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'a Morutan şoku! "UEFA'ya şikayet ettim" (Gs spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Bir yandan gelecek sezon planlaması yapan sarı kırmızılılarda Olimpiu Morutan ile ilgili son dakika haberi geldi.
Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da Domenec Torrent yönetiminde pek forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Morutan için eski kulübü FCSB'nin başkanı Gigi Becali'den sarı kırmızılı takıma şok bir hamle geldi.
İşte Gigi Becali'nin yaptığı açıkamalar:
"G.SARAY'I UEFA'DA DAVA ETTİM"
Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim.
"ONLARA NEDEN ACIYAYIM Kİ?"
Türkler bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara neden acıyayım ki?
MORUTAN'IN ESKİ KULÜBÜ DAVA AÇTI
Öte yandan, Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?" ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'IN MORUTAN TAKSİTLERİ
1. Dilim 10.11.2021 - 700.000 Euro tahsil edilecektir.
2. Dilim 10.03.2022 - 750.000 Euro tahsil edilecektir.
3. Dilim 10.09.2022 - 900.000 Euro tahsil edilecektir.
4. Dilim 10.01. 2023 - 1.150.000 Euro tahsil edilecektir.
23 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST
Galatasaray formasıyla beklenileni veremeyen Morutan, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.