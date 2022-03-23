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Giriş Tarihi: 23.3.2022 15:48 Son Güncelleme: 23.3.2022 16:12

Eski başkan adayı Metin Öztürk, kötü gidişat hakkında sert konuştu! "Ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim"

İHA
Eski başkan adayı Metin Öztürk, kötü gidişat hakkında sert konuştu! Ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim

Galatasaray’ın 2021 yılında düzenlenen başkanlık seçiminde aday olan Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, cumartesi günü yapılacak olan genel kurulda yönetimi mali ve idari açıdan ibra etmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor.

Toplantıda, son başkanlık seçiminde aday olan divan kurulu üyesi Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü belki de tarihlerinin en önemli genel kurulunu yapacaklarını belirten Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden mayıslar bizim derdik, martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak hedef değilse tarihimizin en kötü yönetimini ne mali, ne idari olarak ibra etmeyeceğim" diye konuştu.

SEÇİMİ 3. TAMAMLAMIŞTI

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarıştı. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahipken oy kullanan üye sayısı 4731 olarak açıklandı. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Metin Öztürk'e 24 çıktı.

Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

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Eski başkan adayı Metin Öztürk, kötü gidişat hakkında sert konuştu! "Ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim"
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