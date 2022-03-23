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Giriş Tarihi: 23.3.2022 11:34 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:10

Galatasaraylı Erick Pulgar koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı Erick Pulgar koronavirüse yakalandı

Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaraylı Erick Pulgar, Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Milli takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.

Açıklamada, Şilili futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecini tamamlamayı beklediği belirtildi.

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Galatasaraylı Erick Pulgar koronavirüse yakalandı
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