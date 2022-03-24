Sabah Spor Yazarları A Milli Takımımızın Portekiz ile karşılaşmasını değerlendirdi

SORU: Portekiz maçında turu geçebilmek için nasıl oynamalıyız? Kimler öne çıkar? Hangi 11'le sahada olmalıyız?
MURAT ÖZBOSTAN
Umudum var neden olmasın!
Bizim kaybedeceğimiz çok şey yok... Ama Portekiz'in fazlasıyla var. Baskıonlarda olacak. Türkiyerahat.. Portekiz, İrlanda ile berabere kaldı, Sırbistan'a ise mağlup oldu. Sonuçta Sırbistan'ıngeçtiği bir takımıbiz de mağlup edebiliriz.. Stefan Kuntz'un karşılaşma öncesi verdiği mesajlar çok olumlu. Yüz ifadesindeki pozitifhava önemli. Son haftalarda Avrupa'daki oyuncularımız çok başarılı. Onların bireysel performansı, görev almaları halinde bu maça yansırsa ben umutluyum. Biz doğru ve sertsavunma yapmalıyız. Kalecimiz Uğurcan formda.. Orta sahamızda Dorukhan, Orkun ikilisini bekliyorum. İkisinin performansları üst seviyede... Hakan, Inter'deharika bir sezon geçiriyor.En büyük kozumuz.. Uyumlu bir merkez orta saha ve sağlam kanatları (Kerem-Cengiz) geçiş oyununda iyi kullanırsak biz bu gece Türkiye'de bayram yaşarız.. Zor ama neden olmasın? Burak mı, Enes mi peki? Tabii kitecrübe veBurak..
LEVENT TÜZEMEN
Dragao Stadı'nı uğursuz sayarlar
Portekizliler, Dragao Stadı'nı uğurlu kabul etmez. 2004 Avrupa Şampiyonası'nıdüzenlediklerindeaçılış maçınıburada oynayıp Yunanistan'a2-1 kaybetmişlerdi.Finalde de Yunanistan'lakarşılayıp yine1-0 yenilmişlerdi. Dilerim, Dragao Stadı Türk Milli Takımı'na şans getirir. Portekiz seyircisiyle birlikte agresif oynayan bir takım. Ancak son yıllardaki güçlerinde değiller. Türk Milli Takımı, geniş alanda oynadığında rakibine ciddi pozisyonlar verir. Kontrollü oyunu tercih edip Cengiz ve Kerem gibi hızlı kanat oyuncularımızı Portekiz savunmasının arkasına kaçırmayı planlamalıyız. Ronaldo isim olarakçok büyük ama 37yaşında olduğunu unutmayalım. Ceza alanı önünde duran toptan gol yememek için faul yapmamaya dikkat etmeliyiz. Defanstan korkuyorum. Çağlar ve Merih teknik becerileri zayıf oyuncular. İlk hamlelerde başarılı olamazlarsa penaltıya neden olacak hatalar yapıyorlar. Geriden oyunu başlatma konusundaki görevi Hakan üstlenmeli. Uğurcan, Hakan, Burak, Kerem ve Cengiz kozlarımız olur.
GÜRCAN BİLGİÇ
Bu çocuklar bize bir turnuva borçlu
Ay-yıldızlılarımız grupta sürpriz puanlar kaybederek play-off maçlarına mahkum oldular. Fransa'yı, Hollanda, Norveç'i yendiler, yani kapasiteleri ve becerileri ortada. İstedikleri zamanneler yapabilecekleriniherkese gösterdiler. Kadronun yaş ortalamasına baktığınız zaman 3 büyük turnuvada daha beraber olma şansları var. Önemli liglerin iyi takımlarında forma giyiyorlar. Bu da demektir ki Türkiye'nin; 'Süper Lig'in temposudüşük, antrenman kalitesiiyi değil' şikayetinde de bulunamazlar. Portekiz iyi bir takım. Ama onlar da Sırbistan'a geçildi. En önemli oyuncuları 37 yaşındaki Ronaldo... Dolayısıyla mental olarak eşit olduğumuz, kendimizi küçümsemeden, inanarak oynayacağımız bir rakip var karşımızda. Penaltılarakadar vaktimiz var.İlk 20 dakika bu nedenlekritik. Üstümüze baskılı gelecekler. Topa çok sahip olup, oyunun temposunu düşürmek akıllıca olur. Duran top silahlarımız var. Cengiz ve Kerem gibi Avrupa çapında açık oyuncusuna sahibiz, iyi bir kalecimiz (Uğurcan) ve üst düzey iki stoperimiz (Çağlar- Merih) bizi taşır.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Yakaladığımızda atmamız gerek!
Öyle bir kura çekildi ki bundan daha kötüsü olamazdı. Üst üste iki rakibi geçme mecburiyetimiz var. Bunlardan ilki Portekiz2016'nın AvrupaŞampiyonu… Eğerturu geçebilirsek ikinciside 2020 Avrupa Şampiyonuİtalya… Tabii ki futbolda çareler tükenmez. Umut hep vardır. O yüzden çıkıp mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Porto'da ateşli bir taraftar grubu olacak. Sahadaki rakip kadar tribünün baskısıyla da mücadele etmek zorundalar. İyi savunma yapıp, kolay gol yemeyip oyunu tutabilirsek bizim de 90 dakika boyunca yakalayacağımız şanslar olacaktır. İşte yakaladığımız o fırsatları kaçırmamak en önemli olanı. Defans-orta sahabütünleşmesini iyi yapmamızlazım. Duran toplara dikkat etmemiz gerekli. Çünkü Portekiz evinde atak oynayacağından korner, frikik gibi duran top şansları olacak. Biz de hızlı kanat forvetlerimizle rakibi zorlamamız gerek hücumda. Zor ama imkansız değil. Kalecimizin performansı önemli. Mutlaka bu tarz zorlu maçlarda kalecinin iyi oynaması şart. Ben hücum olarak da Cengiz'den çok şey bekliyorum.