Son dakika: Galatasaray’da kritik kongre başladı! Başkan Burak Elmas konuşuyor

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu başladı. Mali Kongre'de başkan Burak Elmas açıklamalarda bulunuyor. Kritik kongreye dair tüm detayları ve açıklamalar haberimizde...
Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sponsor geliyor. Gönülden Galatasaraylı. Bu yönetime çok destek veriyorsun. Biraz bekle, destek verme diyenler var. Bunlar aramızdalar. Galatasaraylılar bunu bilsinler. Kontratları yalan aktararak konuşturanlar var.
Öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım. Daha önce, üye olarak benim de yaptığım hatalar olabilir. Ama bundan sonra hata yapma lüksümüz yok.
30 milyon dolardan fazla sponsor getirdik. Bugün faiziyle beraber 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta olan, bankalar tarafından bütün gelirlerinden önce vergiler düşülerek hesabına alınan bir mali durum var.
Herkesi hedef tahtasına koyarak, her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkaramayız.
Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Maalesef biz bu değerler etrafında birleşemiyoruz.
Barcelona maçında da ifade ettim. Galatasaray bir spor kulübünden çok daha ötedir. Seçim zamanı verdiği sözleri tutmadı diye beni çok eleştiriyorlar. Hepsini yapamamış olabiliriz ama zamanı var. Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde hepimizin katkısı vardır. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık.
Galatasaray'ın Ada konusu çözülmüştür. Bunu Galatasaraylılar yapmıştır. Burada 20'den fazla kişi sayabilirim, onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ada ile ilgili müjde vermek istiyorum. Yazın havuzu ve restaurant bölümümüzü üyelerimize açıyoruz.
Geçen hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması için el sıkıştık. Yapılandırma anlaşması yaptığımız bankalarla da konuştuk. Kemerburgaz'a taşınıp, Florya'dan gelecek gelirle tüm banka borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz. Mutluluk verici bir gelişme oldu bu. Bu ön onayla Milli Emlak'a başvurduk. Önümüzdeki ay başvurumuz sonuçlanacak ve tapumuzu alacağız. Ardından da yeni tesisimizin inşasına hızlı bir şekilde başlayacağız.
Bugün çıkacak karar sonrasında kimseye kırılmayacağımızı, kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu genel kurulun gerilmesinin, kavgalı geçmesinin peşinde koşan insanlar var. Buna izin vermeyelim. Buradan birlikte çıkalım. Galatasaray'ı huzurlu yarınlara birlikte taşıyalım. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir kulüptür. Galatasaray'a tüm Galatasaraylıların sahip çıktığı bir şekilde davranalım. Yaşasın Galatasaray.