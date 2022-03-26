Son dakika: Galatasaray’da kritik kongre başladı! Başkan Burak Elmas konuşuyor

Geçen hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması için el sıkıştık. Yapılandırma anlaşması yaptığımız bankalarla da konuştuk. Kemerburgaz'a taşınıp, Florya'dan gelecek gelirle tüm banka borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz. Mutluluk verici bir gelişme oldu bu. Bu ön onayla Milli Emlak'a başvurduk. Önümüzdeki ay başvurumuz sonuçlanacak ve tapumuzu alacağız. Ardından da yeni tesisimizin inşasına hızlı bir şekilde başlayacağız.