Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda güldüren diyalog "Ben ölmedim yahu!" | Video

Galatasaray mali genel kurulunda üyelerden Cahit Göncü, genel kurul toplantısında büyük gafa imza attı. Kürsüye gelen Göncü, "Rahmetli Mustafa Cengiz'i, Dursun Özbek'i ve Selahattin Başkanımızı rahmetle anıyoruz." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu" diyerek ayağa kalktı.