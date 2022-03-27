Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda güldüren diyalog "Ben ölmedim yahu!" | Video

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OTOMATİK OYNAT
00:54
01:53
A Milli Takım Konya’ya geldi 26.03.2022 | 09:17
48:54
01:37
Portekiz Türkiye 3-1 | Maç Özeti ve golleri 25.03.2022 | 09:57
07:41
00:21
Millilerin Dünya Kupası yolunda rakibi Portekiz! 24.03.2022 | 21:42
05:09
05:09
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle: Portekiz Türkiye maçı canlı yayın izle! 24.03.2022 | 22:24
10:11
02:01
18:26
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Bu kez ağlamayacağım" 23.03.2022 | 22:31
08:34
Burak Yılmaz: "Saygımız büyük ama..." 23.03.2022 | 22:29
03:24
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile anlaşma sağlandı 22.03.2022 | 18:16
00:52
Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi | Video 21.03.2022 | 13:16
09:28
İsmail Kartal: "Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum" 21.03.2022 | 00:00
12:32
Domenec Torrent: "Oynanan oyuna göre adil olmadı" 21.03.2022 | 00:00
02:59
Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI LİNK 20.03.2022 | 17:04
05:50
Önder Karaveli'den Emirhan İlkhan açıklaması! 20.03.2022 | 00:35
13:35
Galatasaray mali genel kurulunda üyelerden Cahit Göncü, genel kurul toplantısında büyük gafa imza attı. Kürsüye gelen Göncü, "Rahmetli Mustafa Cengiz'i, Dursun Özbek'i ve Selahattin Başkanımızı rahmetle anıyoruz." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu" diyerek ayağa kalktı.