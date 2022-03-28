Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, yapılan kongre sonucunda ibra edilmedi. Mali yönden ibra edilen yönetim, idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. 'Hakkınızı helal edin' diyerek konuşmasını bitiren Burak Elmas, yapılacak yeni seçimde aday olamayacak. Galatasaray'da çok adaylı bir seçim yapması bekleniyor.
SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan, kongrede yaşananları ve yönetiminin ibra edilmeme sebeplerini yazdı. İşte o çarpıcı sözler...
3 yıllık proje diye yola çıkıp hocanızla yolları ayırıyorsanız, daha 3 ayda iki yöneticiniz istifa ediyorsa, iletişimden sorumlu yöneticiniz susuyor, çok tecrübeli iletişim direktörünüz istifa ediyorsa, Galatasaray ve spor ekonomisiyle bir yakınlığı olmayan kişiyi kulübe CEO yapıyorsanız, yönetiminizde ve Galatasaray camiasında onca akıl ve tecrübe varken dışarıdan danışman ve iletişimci buluyorsanız, anlaştığınızı söylediğiniz sponsorlar ortalıkta yoksa, Gedson Fernandes'i ezeli rakibinize kaptırıp proje dediğiniz takıma Gomis ve Semih gibi "gençleri" transfer ediyorsanız, anlaştığınız hocanın ismini söylemek yerine onu Guardiola'nın yardımcısı diye takdim ediyorsanız, federasyon nezdinde kulübünüzün haklarını aramış gibi yapıp arayamıyorsanız, başkanı olduğunuz kulübün futbol ve diğer tüm şubeleri de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalmışsa sizin şarkınız bellidir: Kendim ettim, kendim buldum.
LEVENT TÜZEMEN: "SEÇİM KARARINI ALSA İBRA EDİLİRDİ"
G.Saray, tarihinin en kalabalık kongresini yaşadı, insanlar eve bile gitmedi. Burak Elmas, G.Saray'ın büyükleri ile yaptığı sohbetlerde "Seçime git" tavsiyesini kabul etmedi, ibra olmayacağını bile bile 'seçime gidiyorum' demeyerek insanların sabaha kadar eziyet yaşamasına neden oldu.
ELMAS'I SEÇİME GÖTÜREN 9 NEDEN
Seçim kararı alsaydı ibra olur, kongre de erken biter kendisi de mayısta aday olabilirdi. Tavsiyelere bile bile sırt çeviren Elmas, sadece başkanlığı kaybetmedi, gelecekte aday olacak gençlerin güven konusunda önünü tıkadı. Elmas'ı seçime götüren 9 neden var!
1) Verdiği sözleri yerine getirmedi. 100 milyon dolarlık stat sponsorluğu projesini başaramadı. Masaya söz verdiği 40 milyon doları koyamadı.
2) 'Büyük projelere adım atacağız' diyerek göreve getirdiği ve seçim kazanmasında katkısı olan Fatih Terim'le yolları ayırdı, taraftarların büyük tepkisini çekti.
3) Kemerburgaz, salon ve Florya için adım bile atmadı.
"TFF İLE GİRDİĞİ SAVAŞI KAYBETTİ"
4) TFF ile girdiği savaşta mağlup oldu.
5) 26 milyon Euro'ya kurulan takım Avrupa'da başarılıydı ancak ligde döküldü.
6) Terim sonrası güçlü bir teknik adamı göreve getireceğine hayatı yardımcı hocalıklarla geçmiş Torrent'e G.Saray'ı emanet etti.
7) İki yönetici istifa etti, göreve getirdiği profesyonellerle de kısa sürede yollarını ayırdı.
8) Twitleriyle kadınların tepkisini çeken Işıtan Gün'ü görevden almadı, kongredeki ağır eleştiriler karşısında savundu.
9) Ali Koç'la ortak hareket etmesi, F.Bahçe başkanı gibi her şeye tek başına karar vermesi, eleştirilere ve uyarılara kulak asmaması sonunu hazırladı.
MURAT ÖZBOSTAN: FENERBAHÇE İLE KOÇ DA BİR FAKTÖR
Sayın Burak Elmas, Galatasaray'dan rüzgâr gibi geçti. Genç bir başkan olarak önünde büyük fırsat ve imkânlar vardı ama açıkçası bunları değerlendiremedi. Birçok kesimi karşısına aldı. Göz göre göre inanılmaz büyük hatalar yaptı. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok açık vermek, yanlış yapmak, Galatasaray tarihinde hiçbir başkana nasip olmamıştı.
Tabii ki genel kurul üyeleri de bunun bir değerlendirmesinde bulundu. Bir başkan için hoş bir durum değil. Dramatik bir veda. Özellikle Fatih Terim kararı ve Fenerbahçe ile çok yakınlaşması, Ali Koç'la beraber hareket etmesi camianın ve genç üyelerin tepkisini çekmişti.
Bu ibrasızlığın gelmesinde Fenerbahçe de, daha doğrusu Ali Koç da önemli bir rol oynadı! Yeni bir başkan ile Galatasaray yeni bir sayfa açacaktır. Sonuç itibari ile devam etmesi gereken projeler var.
Galatasaray çok büyük bir kulüp, bütün sorunların üstesinden geleceğini düşünüyorum. İlişkileri iyi yönetmek, mesafeyi iyi koymak, doğru kararlar vermek ve iyi bir yönetim, yeni başkanı başarılı kılar. Burak Elmas bir dahaki seçimde yine şansını deneyebilir. Geçen sürede hatalarının muhasebesini yapabilir. Karar, Galatasaray için hayırlı olsun.
TÜZÜK NE DİYOR?
Başkan Elmas ve yönetiminin yanı sıra kurullarda görev alanlar da ilk seçimde aday olamayacak.
'HAKKINIZI HELAL EDİN'
İdari açıdan ibra edilmeyen ve seçim kararı alan Burak Elmas, oylama sonrasında kürsüye geldi. Bir hayli bitkin görünen Elmas, "Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız. Hakkınızı helal edin" s özleriyle kongreye veda etti.
KONGRE 21 YA DA 28 MAYIS'TA
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim hafta içinde toplanacak ve seçim kararını açıklayacak. Futbol takımının bu süreci en az zararla atlatması adına kongre için sezon sonunun bekleneceği öğrenildi. Tüzüğe uygun adımlar atılacak. 21 ya da 28 Mayıs tarihlerinde seçime gidilmesi öngörülüyor.
BÜTÇE ONAYLANMADI BORÇLAR KALDI!
Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı. Seçim kararı alıp 21 ya da 28 Mayıs'ta sandığa gitmeyi düşünen mevcut yönetim bu süre içinde harcama yapamayacak. Futbol takımı başta olmak üzere sporculara olan 2021 yılı borçlarının tamamını kapatan yönetim, 2022'nin ilk 3 ayındaki alacakların ancak %40'ını ödedi. Bütçeye onay çıkmadığı için futbol takımının da oyuncu ücretlerinin kulüp kasasından ödenmesi şimdilik mümkün değil! Seçime kadar kulübün en önemli sorunlarından biri de bu olacak.