Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

ELMAS'I SEÇİME GÖTÜREN 9 NEDEN

Seçim kararı alsaydı ibra olur, kongre de erken biter kendisi de mayısta aday olabilirdi. Tavsiyelere bile bile sırt çeviren Elmas, sadece başkanlığı kaybetmedi, gelecekte aday olacak gençlerin güven konusunda önünü tıkadı. Elmas'ı seçime götüren 9 neden var!

1) Verdiği sözleri yerine getirmedi. 100 milyon dolarlık stat sponsorluğu projesini başaramadı. Masaya söz verdiği 40 milyon doları koyamadı.

2) 'Büyük projelere adım atacağız' diyerek göreve getirdiği ve seçim kazanmasında katkısı olan Fatih Terim'le yolları ayırdı, taraftarların büyük tepkisini çekti.

3) Kemerburgaz, salon ve Florya için adım bile atmadı.