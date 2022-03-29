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Giriş Tarihi: 29.3.2022 18:40 Son Güncelleme: 29.3.2022 18:45

Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan açıklaması! Milli takımda sakatlanmıştı...

AA
Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan açıklaması! Milli takımda sakatlanmıştı...

U19 Milli Takımı'nda sakatlanan Trabzonsporlu genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın sağ ayak bileğinde ikinci derece yaralanma tespit edildi.

Trabzonsporlu futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın sağ ayak bileğinde ikinci derece yaralanma tespit edildi. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan açıklaması! Milli takımda sakatlanmıştı...
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