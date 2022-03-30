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Giriş Tarihi: 30.3.2022 21:57 Son Güncelleme: 30.3.2022 23:44

Son dakika: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, komisyonda kabul edildi

Son dakika: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, komisyonda kabul edildi

Son dakika haberleri: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde; hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemelere gidilecek. İşte detaylar...

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi.

Buna göre; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde; hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemelere gidilecek.

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için 'denk bütçe' sistemi getirilecek.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Yeni spor yasasından öne çıkan bazı düzenlemeler:

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılarak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.

Spor federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için 'denk bütçe' sistemi getirilecek.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

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Son dakika: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, komisyonda kabul edildi
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