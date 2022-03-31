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Giriş Tarihi: 31.3.2022 15:34 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:04

Giresunspor'da beklenen oldu! Doukara'ya fesih şoku

Giresunspor’da beklenen oldu! Doukara’ya fesih şoku

Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshetdildiğini açıkladı.

Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshetdildiğini açıkladı.

Karadeniz ekibi Giresunspor resmi siteden yaptığı açıklamada, "GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu Futbolcu'nun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir." ifadelerini kullandı.

RAKİP TAKIM TARAFTARIYLA KUTLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a konuk olan Giresunspor, maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından rakip takım tribününe çıkıp Antalyaspor için tezahürat yapan Doukara, yaptığı savunmada, down sendromlu bir taraftar görüp onun yanına gittiğini söylemişti.

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Giresunspor'da beklenen oldu! Doukara'ya fesih şoku
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