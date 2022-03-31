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Giriş Tarihi: 31.3.2022 21:21 Son Güncelleme: 31.3.2022 21:21

İngiltere Premier Lig'den oyuncu değişikliği kararı!

AA
İngiltere Premier Lig’den oyuncu değişikliği kararı!

İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezondan itibaren her maçta beş oyuncu değişikliği yapabilecek. Premier Lig, daha geniş kadrosu olan kulüplere haksız bir avantaj sağlandığını düşündüğü için 5 oyuncu değişikliğini bu sezon uygulamamıştı.

İngiltere Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün alınan karar doğrultusunda, oyuncu değişiklikleri, bir maç sırasında 3 faklı zamanda ve devre arasında yapılabilecek, yedek oyuncu listesine de toplam dokuz oyuncu yazılabilecek.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa futbolunda Mayıs 2020'de beş oyuncu değiştirme hakkı getirilmişti. Geçen sezondan itibaren İngiltere Premier Lig, tekrar 3 oyuncu değişikliği kuralını uygulamaya başladı.

Premier Lig, daha geniş kadrosu olan kulüplere haksız bir avantaj sağlandığını düşündüğü için 5 oyuncu değişikliğini bu sezon uygulamamıştı.

4 Nisan'dan itibaren oyuncular ve personel için haftada iki kez yapılan COVID-19 testi uygulaması da kaldıracak ve yalnızca semptom gösterenlere test yapılacak.

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İngiltere Premier Lig'den oyuncu değişikliği kararı!
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