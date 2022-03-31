İngiltere Premier Lig’den oyuncu değişikliği kararı!

Premier Lig, daha geniş kadrosu olan kulüplere haksız bir avantaj sağlandığını düşündüğü için 5 oyuncu değişikliğini bu sezon uygulamamıştı.

4 Nisan'dan itibaren oyuncular ve personel için haftada iki kez yapılan COVID-19 testi uygulaması da kaldıracak ve yalnızca semptom gösterenlere test yapılacak.