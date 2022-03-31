Yıldız futbolcunun menajeri Sögüt, “Mesut hiçbir yere gitmiyor. Sözleşmesi 3.5 yıllık. O, F.Bahçeli ve 6 ay bedava oynadı” dedi
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'in menajeri Erkut Sögüt, Lig Radyo'ya flaş açıklamalar yaptı. Mesut'un Fenerbahçe ile idmana çıkabileceğini belirten Sögüt, "Ancak Ozan'ı yalnız bırakmak istemediği için onunla birlikte idman yapıyor" diye konuştu.
İMZA 3.5 SENE
Sögüt, "İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı" dedi ve şöyle devam etti:
'KİMSEYİ KÖTÜLEMEDİ'
"Mesut hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. 'Doğru' demiyorum ama yaşananlar takım içerisinde olan olaylardır. Hoca ile aralarında ne geçtiyse takım içinde geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi."