Yarısı Avrupalı!

Kadroda adı yazan 24 oyuncunun 12’sinin Avrupa kulüplerinde kariyer yolculuğuna başlaması madalyonun öbür yüzünü unutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. 9 savunmacının 6’sı Avrupa çıkışlı. 7 orta sahanın 3’ü, 5 forvetin 3’ü yurt dışında altyapı eğitimi aldı ve kariyerlerine başladı
Dünya Kupası'nda en son 2002'de mücadele eden A Milli Takım'ın 22 yıllıkhasrete son vermesi için elimizegeçen büyük fırsatı Portekiz'e yenilerek kaçırdık. Ardından hazırlık maçı da olsa tarihimizde ilk kez İtalya'yı yenme şansı vardı ancak onda da hayal kırıklığı yaşadık. Milli haftada yüzümüzü güldüren teknikdirektörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı U17'lerinSlovenya'yı 4-3 yenerek adını Avrupa ŞampiyonasıFinallerine yazdırması oldu. Gençlerimiz gümbür gümbür gelirken, U17 Milli Takım'ın aday kadrosunda adı yazan 24 oyuncunun 12'sinin Avrupa kulüplerinde kariyer yolculuğuna başlaması madalyonun öbür yüzünü unutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
DOKUZ OYUNCU ALMAN PATENTLİ
Slovenya'ya atılan 4 golün ikisini kaydeden CanYılmaz Uzun Almanya'nın Nürnberg takımında,Selim Can Sönmez Hollanda'nın Utrecht ekibindeve Kenan Yıldız ise Alman devi Bayern Münih'inaltyapısında forma giyen oyuncular. Aday kadrodaki9 savunmacının 6'sı Avrupa çıkışlı. 7 ortasahanın 3'ü, 5 forvetin 3'ü yurt dışında altyapıeğitimi aldı ve kariyerlerine başladı. Bu isimlerin9'u Almanya, biri, Avusturya, biri Belçika biride Hollanda altyapısından yetişti. Genç millilerimizinbaşarısı herkesin göğsünü kabartırken, Avrupa'dakiTürk oyuncuların önemi bir kez dahaortaya çıktı. Tabii Ay-Yıldızın geleceği bu isimlerinilerleyen yıllarda elden kaçmaması içindikkatli olmak da…
NE DEDİLER
U17'lerin başarısını ve 12 ismin Avrupa altyapısından olmasını nasıl yorumlarsınız
ALİ GÜLTİKEN
Profesyonelliği yönetemiyoruz
SON 20 yıldır Türkiye, Avrupa'daki 3. ve 4. kuşakla birlikte birçok imkana kavuştu. Gurbette yetişen oyuncular da milli takımların her seviyesinde katkı yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Yine bir tekrarı yaşıyoruz. Alt seviyelerden profesyonel bölüme geçene kadar olan yaş seviyelerinde her zaman başarılarımız var. Bizim ülke olarak yapamadığımızşey; oyuncularımızın profesyonel seviyeyegeçtiklerindeki süreçleri doğru yönetemememiz. Birçok önemli oyuncu, bu geçiş dönemlerinde beklentilerin çok altında kaldı. Türkiye aslında büyük şansa sahip. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi oyunculara sahibiz. Yeter ki bunların profesyonelliğe başlangıçdönemlerini doğru yönetelim. O zaman AMilli Takım düzeyinde de beklenen ve özlenenbaşarılar gelecektir.
İSKENDER GÜNEN
Sistem alttan üste taşınmalı
ALTYAPILARDA geçmişten bugüne gelen başarıları kimse yadsıyamaz. Ama bir başka gerçek var ki bir üste geçtikten sonra istikrarı hem oyuncularımız yakalayamıyor hem de milli takım. Bunun yolu da takım olmaktan geçmekte. Eğer milli takımoyuncularına göre bir sistemi oluşturarakısrarcı bir biçimde bunu sahaya yansıtırsakperformans çok daha üst boyutlara çıkar. Örneğin; Stefan Kuntz geldikten sonra bir anda 3'lü savunma gibi bize ters gelen oyun sisteminde neden ısrarcı oldu? Kim ne derse desin, Portekiz karşılaşmasında yanlış bir oyun kurgusu ve de oyuncu tercihleri alınan sonuçta en önemli etken. Önce altyapılarda sistemi yerleştirmeli bunu üste taşımalıyız. Bu başarıyı getirecek en önemli olgu olacaktır.