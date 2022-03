Yarısı Avrupalı!

Dünya Kupası'nda en son 2002'de mücadele eden A Milli Takım 'ınPortekiz'e yenilerek kaçırdık. Ardından hazırlık maçı da olsa tarihimizde ilk kez İtalya'yı yenme şansı vardı ancak onda da hayal kırıklığı yaşadık.Gençlerimiz gümbür gümbür gelirken, U17 Milli Takım'ın aday kadrosunda adı yazan 24 oyuncunun 12'sinin Avrupa kulüplerinde kariyer yolculuğuna başlaması madalyonun öbür yüzünü unutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı.Slovenya'ya atılan 4 golün ikisini kaydedenaltyapısında forma giyen oyuncular. Aday kadrodakiBu isimlerinGenç millilerimizinbaşarısı herkesin göğsünü kabartırken, Avrupa'dakiTürk oyuncuların önemi bir kez dahaortaya çıktı. Berkay Yılmaz (SC Freiburg) Mertcan Ayhan (FC Schalke 04) Kaan Bengi (FC Bayern München) Batuhan Yavuz (FC Schalke 04) İzzet Ali Erdal (1.FSV Mainz 05) Selçuk Rinal (FC St. Pauli)Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC) Kenan Yıldız (FC Bayern München) Emirhan Acar (AKA Tirol) Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg Selim Can Sönmez (FC Utrecht ) Halil Özdemir (KV Mechelen)U17'lerin başarısını ve 12 ismin Avrupa altyapısından olmasını nasıl yorumlarsınızProfesyonelliği yönetemiyoruzSON 20 yıldır Türkiye, Avrupa'daki 3. ve 4. kuşakla birlikte birçok imkana kavuştu. Gurbette yetişen oyuncular da milli takımların her seviyesinde katkı yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Yine bir tekrarı yaşıyoruz. Alt seviyelerden profesyonel bölüme geçene kadar olan yaş seviyelerinde her zaman başarılarımız var.Birçok önemli oyuncu, bu geçiş dönemlerinde beklentilerin çok altında kaldı. Türkiye aslında büyük şansa sahip. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi oyunculara sahibiz. Yeter ki bunlarınSistem alttan üste taşınmalıALTYAPILARDA geçmişten bugüne gelen başarıları kimse yadsıyamaz. Ama bir başka gerçek var ki bir üste geçtikten sonra istikrarı hem oyuncularımız yakalayamıyor hem de milli takım. Bunun yolu da takım olmaktan geçmekte.Örneğin; Stefan Kuntz geldikten sonra bir anda 3'lü savunma gibi bize ters gelen oyun sisteminde neden ısrarcı oldu? Kim ne derse desin, Portekiz karşılaşmasında yanlış bir oyun kurgusu ve de oyuncu tercihleri alınan sonuçta en önemli etken. Önce altyapılarda sistemi yerleştirmeli bunu üste taşımalıyız. Bu başarıyı getirecek en önemli olgu olacaktır.