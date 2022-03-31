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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Yarısı Avrupalı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yarısı Avrupalı!

Kadroda adı yazan 24 oyuncunun 12’sinin Avrupa kulüplerinde kariyer yolculuğuna başlaması madalyonun öbür yüzünü unutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. 9 savunmacının 6’sı Avrupa çıkışlı. 7 orta sahanın 3’ü, 5 forvetin 3’ü yurt dışında altyapı eğitimi aldı ve kariyerlerine başladı

Dünya Kupası'nda en son 2002'de mücadele eden A Milli Takım'ın 22 yıllık hasrete son vermesi için elimize geçen büyük fırsatı Portekiz'e yenilerek kaçırdık. Ardından hazırlık maçı da olsa tarihimizde ilk kez İtalya'yı yenme şansı vardı ancak onda da hayal kırıklığı yaşadık. Milli haftada yüzümüzü güldüren teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı U17'lerin Slovenya'yı 4-3 yenerek adını Avrupa Şampiyonası Finallerine yazdırması oldu. Gençlerimiz gümbür gümbür gelirken, U17 Milli Takım'ın aday kadrosunda adı yazan 24 oyuncunun 12'sinin Avrupa kulüplerinde kariyer yolculuğuna başlaması madalyonun öbür yüzünü unutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

DOKUZ OYUNCU ALMAN PATENTLİ
Slovenya'ya atılan 4 golün ikisini kaydeden Can Yılmaz Uzun Almanya'nın Nürnberg takımında, Selim Can Sönmez Hollanda'nın Utrecht ekibinde ve Kenan Yıldız ise Alman devi Bayern Münih'in altyapısında forma giyen oyuncular. Aday kadrodaki 9 savunmacının 6'sı Avrupa çıkışlı. 7 orta sahanın 3'ü, 5 forvetin 3'ü yurt dışında altyapı eğitimi aldı ve kariyerlerine başladı. Bu isimlerin 9'u Almanya, biri, Avusturya, biri Belçika biri de Hollanda altyapısından yetişti. Genç millilerimizin başarısı herkesin göğsünü kabartırken, Avrupa'daki Türk oyuncuların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tabii Ay-Yıldızın geleceği bu isimlerin ilerleyen yıllarda elden kaçmaması için dikkatli olmak da…



KİM NEREDE OYNUYOR?

DEFANS
Berkay Yılmaz (SC Freiburg) Mertcan Ayhan (FC Schalke 04) Kaan Bengi (FC Bayern München) Batuhan Yavuz (FC Schalke 04) İzzet Ali Erdal (1.FSV Mainz 05) Selçuk Rinal (FC St. Pauli)

ORTA SAHA
Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC) Kenan Yıldız (FC Bayern München) Emirhan Acar (AKA Tirol)

FORVET
Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg) Selim Can Sönmez (FC Utrecht) Halil Özdemir (KV Mechelen)

NE DEDİLER
U17'lerin başarısını ve 12 ismin Avrupa altyapısından olmasını nasıl yorumlarsınız

ALİ GÜLTİKEN
Profesyonelliği yönetemiyoruz
SON 20 yıldır Türkiye, Avrupa'daki 3. ve 4. kuşakla birlikte birçok imkana kavuştu. Gurbette yetişen oyuncular da milli takımların her seviyesinde katkı yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Yine bir tekrarı yaşıyoruz. Alt seviyelerden profesyonel bölüme geçene kadar olan yaş seviyelerinde her zaman başarılarımız var. Bizim ülke olarak yapamadığımız şey; oyuncularımızın profesyonel seviyeye geçtiklerindeki süreçleri doğru yönetemememiz. Birçok önemli oyuncu, bu geçiş dönemlerinde beklentilerin çok altında kaldı. Türkiye aslında büyük şansa sahip. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi oyunculara sahibiz. Yeter ki bunların profesyonelliğe başlangıç dönemlerini doğru yönetelim. O zaman A Milli Takım düzeyinde de beklenen ve özlenen başarılar gelecektir.

İSKENDER GÜNEN
Sistem alttan üste taşınmalı
ALTYAPILARDA geçmişten bugüne gelen başarıları kimse yadsıyamaz. Ama bir başka gerçek var ki bir üste geçtikten sonra istikrarı hem oyuncularımız yakalayamıyor hem de milli takım. Bunun yolu da takım olmaktan geçmekte. Eğer milli takım oyuncularına göre bir sistemi oluşturarak ısrarcı bir biçimde bunu sahaya yansıtırsak performans çok daha üst boyutlara çıkar. Örneğin; Stefan Kuntz geldikten sonra bir anda 3'lü savunma gibi bize ters gelen oyun sisteminde neden ısrarcı oldu? Kim ne derse desin, Portekiz karşılaşmasında yanlış bir oyun kurgusu ve de oyuncu tercihleri alınan sonuçta en önemli etken. Önce altyapılarda sistemi yerleştirmeli bunu üste taşımalıyız. Bu başarıyı getirecek en önemli olgu olacaktır.

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