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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Kartal öne çıktı

VOLKAN DEMİR
Kartal öne çıktı
Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet edilen Fenerbahçe'de gelecek yıl yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. İşte sarı-lacivertlilerde adaylar ile ilgili son durum şu şekilde:
JOACHIM LÖW: İsmi sarı-lacivertlilerin listesinde en üstteki yerini koruyor.
Başkan Ali Koç, Löw ile iki kez bire bir görüşme gerçekleştirdi.
Kulüp kaynakları, Alman teknik adam ile görüşmelerin olumlu devam ettiğini vurgulasa da 'evet' dememesi de yönetimi arayışlara itiyor.
ROGER SCHMIDT: Adaylardan Roger Schmidt'in ismi, son dönemde yoğun bir şekilde Benfica kulübüyle anılıyor. Schmidt'in Hollanda'da PSV'den ayrıldıktan sonra Portekiz'in yolunu tutması güçlü bir ihtimal.
JORGE JESUS: Bir diğer aday Jorge Jesus ile ilgili dün Portekiz basınında çıkan haber ise Suudi kulübü Al Nassr'dan astronomik bir teklif aldığı yönünde. Suudiler'in yıllık 10 milyon Euro'luk önerisi sonrasında deneyimli teknik adamın da rotayı bu ülkeye kırması bekleniyor.
İSMAİL KARTAL: Tüm bu gelişmeler ışığında yönetim, sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın performansını görmek istiyor.
Geçmişte Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile devam etmeyen sarılacivertliler, aynı hataya düşmekten korkuyor. Kartal, bu süreçte yakın çevresine "Bana sezon sonuna kadar görev verildi. Benim işim son 8 maça konsantre olup ligi en iyi seviyede bitirmek" ifadelerini kullanıyor.

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Kartal öne çıktı
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