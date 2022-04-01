Kartal öne çıktı

Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet edilen Fenerbahçe'de gelecek yıl yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. İşte sarı-lacivertlilerde adaylar ileilgili son durum şu şekilde: JOACHIM LÖW: İsmi sarı-lacivertlilerin listesinde en üstteki yerini koruyor. Başkan Ali Koç, Löw ile iki kezbire bir görüşme gerçekleştirdi.
Kulüp kaynakları, Alman teknik adam ile görüşmelerin olumlu devam ettiğini vurgulasa da 'evet' dememesi de yönetimi arayışlara itiyor. ROGER SCHMIDT: Adaylardan Roger Schmidt'in ismi, son dönemde yoğun bir şekilde Benfica kulübüyle anılıyor. Schmidt'inHollanda'da PSV'den ayrıldıktansonra Portekiz'in yolunu tutmasıgüçlü bir ihtimal. JORGE JESUS: Bir diğer aday Jorge Jesus ile ilgili dün Portekiz basınında çıkan haber ise Suudi kulübü Al Nassr'dan astronomik bir teklif aldığı yönünde. Suudiler'inyıllık 10 milyon Euro'luk önerisisonrasında deneyimli teknik adamın da rotayı bu ülkeye kırması bekleniyor. İSMAİL KARTAL: Tüm bu gelişmeler ışığında yönetim, sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın performansını görmek istiyor.
Geçmişte Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile devam etmeyen sarılacivertliler, aynı hataya düşmekten korkuyor. Kartal, bu süreçte yakın çevresine "Bana sezonsonuna kadar görev verildi. Benim işim son 8 maça konsantreolup ligi en iyi seviyedebitirmek" ifadelerini kullanıyor.