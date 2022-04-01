Tek zararlı G.Saray!

Giriş Tarihi: 1.4.2022

Taraftar Gedson’u beklerken uçaktan Pulgar inmişti. Fiorentina 750 bin Euro’dan kurtulurken Campos’un aracılarından Fattizzo, İtalyanlar’dan 150 bin Euro komisyon aldı. Aslan, 825 bin Euro ödeme yaptı. Yani G.Saray dışında herkes kârlı çıktı...