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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Tek zararlı G.Saray!

MEHMET ÖZCAN
Tek zararlı G.Saray!

Taraftar Gedson’u beklerken uçaktan Pulgar inmişti. Fiorentina 750 bin Euro’dan kurtulurken Campos’un aracılarından Fattizzo, İtalyanlar’dan 150 bin Euro komisyon aldı. Aslan, 825 bin Euro ödeme yaptı. Yani G.Saray dışında herkes kârlı çıktı...

Gedson Fernandes'i almayan G.Saray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı. Şilili oyuncu, orta sahada Taylan-Berkan ikilisinden formayı bir türlü kapamadı. Bu transferin perde arkasında yaşananları SABAH Spor aralıyor. Transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi.

13.4 MİLYON TL ÇÖPE GİTTİ
Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos, İtalya bağlantılarını kullanarak Pulgar'ı bitirdi. Fiorentina, 1.2 milyon Euro maliyetinden kurtulmak adına Şilili 6 numara için kiralama bedeli istemedi. Pulgar'a 750 bin Euro verecek G.Saray, 75 bin Euro menajer ücreti ödedi. Campos'un, İtalya'daki transferlerine aracılık eden Ludovic Fattizzo'nun Fiorentina'dan 150 bin Euro komisyon aldığı ortaya çıktı. Pulgar hamlesinden Campos cephesi kârlı çıkarken, sorunu çözülmeyen G.Saray, 825 bin Euro'sunu (13.4 milyon TL) çöpe attı.

'KULÜBÜN TRANSFERLERİ ÇETENİN KONTROLÜNDE!'
G.SARAY'IN tartışılan yöneticilerinden Işıtan Gün, sessizliğini bozdu ve dün dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gün, "Kulübümüzün son 5 yılındaki transfer faaliyetlerine yönelik bir denetleme raporu hazırlandı. Raporda, toplam 40.5 milyon Euro menajerlik harcaması yapıldığı tespit edildi. Söylemeye dilim varmıyor ancak Galatasaray'ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir. Falcao transferinde 3 ayrı menajere 3.75 milyon Euro ödenmiş" dedi.

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Tek zararlı G.Saray!
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