Tek zararlı G.Saray!

Taraftar Gedson’u beklerken uçaktan Pulgar inmişti. Fiorentina 750 bin Euro’dan kurtulurken Campos’un aracılarından Fattizzo, İtalyanlar’dan 150 bin Euro komisyon aldı. Aslan, 825 bin Euro ödeme yaptı. Yani G.Saray dışında herkes kârlı çıktı...
Gedson Fernandes'i almayan G.Saray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı. Şilili oyuncu, orta sahada Taylan-Berkan ikilisinden formayı bir türlü kapamadı. Bu transferin perde arkasında yaşananları SABAH Spor aralıyor. Transferde defansif yönü güçlü bir orta sahaisteyen teknik direktör Torrent, GedsonFernandes yerine önceliğini Roma'danAmadou Diawara'ya verdi.
13.4 MİLYON TL ÇÖPE GİTTİ
Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos, İtalya bağlantılarını kullanarak Pulgar'ı bitirdi. Fiorentina, 1.2 milyon Euro maliyetinden kurtulmak adına Şilili 6 numara için kiralama bedeli istemedi. Pulgar'a 750 binEuro verecek G.Saray, 75 bin Euro menajerücreti ödedi. Campos'un, İtalya'daki transferlerine aracılık eden Ludovic Fattizzo'nunFiorentina'dan 150 binEuro komisyon aldığı ortayaçıktı. Pulgar hamlesinden Campos cephesi kârlı çıkarken, sorunu çözülmeyen G.Saray, 825 bin Euro'sunu (13.4 milyon TL) çöpe attı.
'KULÜBÜN TRANSFERLERİÇETENİN KONTROLÜNDE!'
G.SARAY'IN tartışılan yöneticilerinden Işıtan Gün, sessizliğini bozdu ve dün dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gün, "Kulübümüzün son 5 yılındaki transfer faaliyetlerine yönelik bir denetleme raporu hazırlandı. Raporda, toplam 40.5 milyon Euro menajerlik harcaması yapıldığı tespit edildi. Söylemeye dilim varmıyor ancak Galatasaray'ın transfer işlemleriadeta bir çete tarafından kontrol altına alınmışgörünmektedir. Falcao transferinde 3 ayrımenajere 3.75 milyon Euro ödenmiş" dedi.