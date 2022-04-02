Altay Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İzmir ekibi bu maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Antalya ise deplasmandan 3 puan çıkarma peşinde.
CANLI SKOR
Altay 0-0 Antalyaspor (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Altay: Mateusz, Özgür, Murat, İbrahim, Cebrail, Thaciano, Zeki, Rodriguez, Pinares, Bamba, Rayan
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Haji, Güray, Kudriashov, Fernando, Ndao, Sinan, Adriano, Bünyamin, Hakan
ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA ?
Altay ile Antalyaspor arasındaki mücadele saat 16'00'da başladı ve beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanıyor.