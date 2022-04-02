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Giriş Tarihi: 2.4.2022 16:00

Altay Antalyaspor maçı CANLI

Altay Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İzmir ekibi bu maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Antalya ise deplasmandan 3 puan çıkarma peşinde. Altay - Antalyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İzmir ekibi bu maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Antalya ise deplasmandan 3 puan çıkarma peşinde.

CANLI SKOR

Altay 0-0 Antalyaspor (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Altay: Mateusz, Özgür, Murat, İbrahim, Cebrail, Thaciano, Zeki, Rodriguez, Pinares, Bamba, Rayan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Haji, Güray, Kudriashov, Fernando, Ndao, Sinan, Adriano, Bünyamin, Hakan

ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA ?

Altay ile Antalyaspor arasındaki mücadele saat 16'00'da başladı ve beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanıyor.

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Altay Antalyaspor maçı CANLI
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