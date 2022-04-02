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Giriş Tarihi: 2.4.2022 15:08 Son Güncelleme: 2.4.2022 15:35

Son dakika: Kadın Süper Ligi'nde olaylı maç! Amedli oyuncular Fenerbahçeli oyunculara saldırdı

DHA
Son dakika: Kadın Süper Ligi’nde olaylı maç! Amedli oyuncular Fenerbahçeli oyunculara saldırdı

Son dakika haberleri... Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Ev sahibi ekip Amed Sportif Faaliyetler, 2-1 geriye düştüğü maçta Fenerbahçeli oyunculara ve yedek kulübesine saldırdı. Yaşanan kavgada tribünlerden oyunculara yabancı maddeler fırlatıldı. İşte o anlar...

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

AMEDLİ OYUNCULAR F.BAHÇELİ OYUNCULARA SALDIRDI

Sarı-lacivertli ekibin karşılaşmada öne geçmesinin ardından sahada olaylar çıktı. 102'nci dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'un taç atışı sırasında Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu. Bu sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.

OYUNCULAR TAŞ VE KRAMPON DARBELERİYLE YARALANDI

Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu. Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

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Son dakika: Kadın Süper Ligi'nde olaylı maç! Amedli oyuncular Fenerbahçeli oyunculara saldırdı
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