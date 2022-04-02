Son dakika: Kadın Süper Ligi’nde olaylı maç! Amedli oyuncular Fenerbahçeli oyunculara saldırdı

OYUNCULAR TAŞ VE KRAMPON DARBELERİYLE YARALANDI

Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu. Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.