Yusuf Yazıcı 90+4’de CSKA Moskova’ya puanı getirdi!

Rusya Premier Lig'in 23. haftasında puan tablosunun 3. sırasındaki CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ural'ı konuk etti. CSKA Moskova'dan Diveyev'in 4 ve Bijol'un (kendi kalesine) 7. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.