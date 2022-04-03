Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı 90+4'de CSKA Moskova'ya puanı getirdi!
Giriş Tarihi: 3.4.2022 19:09

Yusuf Yazıcı 90+4'de CSKA Moskova'ya puanı getirdi!

AA
Yusuf Yazıcı 90+4’de CSKA Moskova’ya puanı getirdi!

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ural ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın duraklama dakikalarında penaltıdan attığı golle 2-2 berabere kaldı. Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti.

Rusya Premier Lig'in 23. haftasında puan tablosunun 3. sırasındaki CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ural'ı konuk etti. CSKA Moskova'dan Diveyev'in 4 ve Bijol'un (kendi kalesine) 7. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Bicfalvi 55. dakikada Ural'ı öne geçirdi ancak CSKA Moskova, Yusuf'un 90+4'üncü dakikada penaltıdan attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti. CSKA Moskova puanını 43'e, Ural da 21'e çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
Son dakika | Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı 90+4'de CSKA Moskova'ya puanı getirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA