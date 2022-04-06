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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Torrent’in akıl oyunları

MEHMET ÖZCAN
Torrent’in akıl oyunları

Sahaya çıkacak 10 oyuncuyu belirleyen Domenec Torrent, Kerem’in durumuna göre değişime gidecek. Oynaması mucize olan genç yıldızın yerine Ryan Babel sola geçecek, Emre Kılınç sağ açıkta olacak

Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Omar ve Sacha Boey'e kavuşan sarıkırmızılı takımda Feghouli ve Mohamed sakatlıkları nedeniyle dev maça yetişmiyor. Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak. Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi. Yıldız futbolcu yetişmezse yerine Emre Kılınç forma giyecek.

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Torrent'in derbide sahaya süreceği 10 Aslan kesinleşti. Muslera'nın önünde Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada merkezi kapatacak Taylan- Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Bafetimbi Gomis'e kenardan Ryan Babel destek verecek.

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Torrent’in akıl oyunları
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