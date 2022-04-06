Torrent’in akıl oyunları

Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı.Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak. Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi.Torrent'in derbide sahaya süreceği 10 Aslan kesinleşti.Orta sahada merkezi kapatacak Taylan- Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak.