Torrent’in akıl oyunları

Sahaya çıkacak 10 oyuncuyu belirleyen Domenec Torrent, Kerem’in durumuna göre değişime gidecek. Oynaması mucize olan genç yıldızın yerine Ryan Babel sola geçecek, Emre Kılınç sağ açıkta olacak
Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Omar veSacha Boey'e kavuşan sarıkırmızılıtakımda Feghoulive Mohamed sakatlıklarınedeniyle devmaça yetişmiyor. Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak. Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi. Yıldızfutbolcu yetişmezseyerine EmreKılınç formagiyecek.
SAĞ BEK OMAR ELABDELLAOUI'YE EMANET
Torrent'in derbide sahaya süreceği 10 Aslan kesinleşti. Muslera'nın önündeOmar-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görevyapacak. Orta sahada merkezi kapatacak Taylan- Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki BafetimbiGomis'e kenardan RyanBabel destek verecek.