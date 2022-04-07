Ciddiye almıyoruz

Ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, mutlu son için geri sayıma geçerken bir yandan da ligin 'tescil edilmemesi' yönünde birtakım girişimler olduğu da konuşulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından 13 hakemin görevden alınması ve sonrasında Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle başlayan tartışmalara Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan tepki geldi.Ligin tescili hakkındaki tartışmaların anlamsız olduğunu belirten Ağaoğlu,dedi.Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi hakkında ise,açıklamasını yaptı. Ağaoğlu, "Şampiyonluk kutlamalarında sürprizler olacak mı?" sorusuna ise," yanıtını verdi.Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca,ifadelerini kullandı.