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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Ciddiye almıyoruz

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Ciddiye almıyoruz

“Vuslata az kaldı... Sadece Trabzon’da değil, Urfa’dan Denizli’ye memleketin her köşesinde bayrağımız dalgalanacak. Ligin tescil edilmeyeceği iddiaları komik. Ciddiye bile almıyoruz”

Ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, mutlu son için geri sayıma geçerken bir yandan da ligin 'tescil edilmemesi' yönünde birtakım girişimler olduğu da konuşulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından 13 hakemin görevden alınması ve sonrasında Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle başlayan tartışmalara Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan tepki geldi. Okan Üniversitesi'nde bordo- mavili ekibe verilen 'Yılın Takımı' ödülünü alan Başkan Ağaoğlu, törenin ardından SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. Ligin tescili hakkındaki tartışmaların anlamsız olduğunu belirten Ağaoğlu, "İddiaları ortaya atan insanların ciddiyetine bakmak lazım. Açıkçası biz hiç ciddiye almıyoruz" dedi.

HENÜZ ŞAMPİYON OLMADIK...
Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi hakkında ise, "Yayın sürecinde gelinmiş olan bir nokta var. Şu anda Servet Bey (Yardımcı) ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı tekrar bir araya gelip nasıl bir yol izleyeceğimizi birlikte belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu, "Şampiyonluk kutlamalarında sürprizler olacak mı?" sorusuna ise, "Henüz şampiyon olmadık… Biz ona 'olası bir şampiyonluk' diyelim. Kulüpte arkadaşlar bunun planlamasını, hazırlıklarını yapıyorlar" yanıtını verdi.

YOĞUN DUYGULAR İÇİNDEYİZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek. Heyecanlıyız. Sadece Trabzon'da değil, Urfa'dan Denizli'ye memleketin her köşesinde Trabzon bayrağı dalgalanacak" ifadelerini kullandı.

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