Ciddiye almıyoruz

“Vuslata az kaldı... Sadece Trabzon’da değil, Urfa’dan Denizli’ye memleketin her köşesinde bayrağımız dalgalanacak. Ligin tescil edilmeyeceği iddiaları komik. Ciddiye bile almıyoruz”
Ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, mutlu son için geri sayıma geçerken bir yandan da ligin 'tescil edilmemesi' yönünde birtakım girişimler olduğu da konuşulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından 13 hakemin görevden alınması ve sonrasında Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle başlayan tartışmalara Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan tepki geldi. Okan Üniversitesi'ndebordo-maviliekibe verilen 'YılınTakımı' ödülünü alanBaşkan Ağaoğlu, töreninardından SABAHSpor'un sorularını yanıtladı. Ligin tescili hakkındaki tartışmaların anlamsız olduğunu belirten Ağaoğlu, "İddiaları ortayaatan insanların ciddiyetinebakmak lazım.Açıkçası biz hiç ciddiyealmıyoruz" dedi.
HENÜZ ŞAMPİYON OLMADIK...
Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi hakkında ise, "Yayınsürecinde gelinmişolan bir nokta var. Şu andaServet Bey (Yardımcı)ile de görüşmelerimiz devamediyor. Önümüzdekihafta pazartesi ya dasalı tekrar bir araya gelipnasıl bir yol izleyeceğimizibirlikte belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu, "Şampiyonluk kutlamalarında sürprizler olacak mı?" sorusuna ise, "Henüz şampiyonolmadık… Biz ona'olası bir şampiyonluk'diyelim. Kulüpte arkadaşlarbunun planlamasını,hazırlıklarını yapıyorlar" yanıtını verdi.
YOĞUN DUYGULAR İÇİNDEYİZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Nisan ayınıçok büyük bir heyecanlakarşılıyoruz. Kumsaati henüz tükenmediama vuslata çok az kaldı.Bu ay hepimiz içintarifi çok da kolay olmayan,yoğun duygulariçinde geçecek. Heyecanlıyız.Sadece Trabzon'dadeğil, Urfa'danDenizli'ye memleketinher köşesinde Trabzonbayrağı dalgalanacak" ifadelerini kullandı.