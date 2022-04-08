Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün listesi belli oldu

"HESABIMA GÖRE KASAYA 1 MİLYAR TL GEREKİYOR"

"Bizim yaptığımız hesaba göre kasaya 1 milyar TL gerekiyor .Bu işin en önemli konularından biri finans, gördüğünüz gibi bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı, her biri birkaç milyarlık şirketleri yönetiyorlar, onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz."

Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı: "Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:

2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova,

Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya

Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil

Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe

Muhasip üye: Fabrizio Casaretto