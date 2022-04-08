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Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:40 Son Güncelleme: 8.4.2022 14:47

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

DHA
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün listesi belli oldu

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu. Basın açıklamasında bulunan Metin Öztürk'ün Galatasaray'a gereken para ile ilgili de konuştu.

"TARAFTARIMIZ BAYRAKLARINI HAZIRLASINLAR"

Metin Öztürk: "Kısmet olur da 30 Nisan'da bu görev bize tevdi edilirse rahatlıkla altından kalkacağımıza eminim. O gün de söylemiştim; taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar."

"HESABIMA GÖRE KASAYA 1 MİLYAR TL GEREKİYOR"

"Bizim yaptığımız hesaba göre kasaya 1 milyar TL gerekiyor .Bu işin en önemli konularından biri finans, gördüğünüz gibi bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı, her biri birkaç milyarlık şirketleri yönetiyorlar, onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz."

Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı: "Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:
2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova,
Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya
Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil
Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe
Muhasip üye: Fabrizio Casaretto

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu
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