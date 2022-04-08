Suarez yarışı!

İspanya’nın As gazetesi, iki ezeli rakibin Luis Suarez’i istediğini yazdı. Sezon sonunda Atletico Madrid’den ayrılması beklenen 35 yaşındaki forvetin yeni durağının Türkiye olabileceği ifade edildi
Bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, marka bir golcü arayışına girerken İspanya'dan, taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi. AS gazetesi, iki ezeli rakibin dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez için yarıştığını yazdı. Haberde, Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki forvetin bir sonraki muhtemel duraklarından birinin Türkiye olabileceği vurgulandı. Gazete, İspanyol ekibinden ayrılacakolan Suarez'in, menajerindenBeşiktaş ve Fenerbahçe ilegörüşmesini istediğini belirtti. Bu sezon Atletico Madrid ile toplam 38 maça çıkan Suarez, 13 gol, 2 asistlik performanssergiledi. 2020 yazında Barcelona'dan, Atletico'ya imza atan yıldız oyuncu kaydettiği 21 golle geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu