Suarez yarışı!

Bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş,İspanya'dan, taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi. AS gazetesi, iki ezeli rakibin dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez için yarıştığını yazdı. Haberde, Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki forvetin bir sonraki muhtemel duraklarından birinin Türkiye olabileceği vurgulandı. Gazete,Bu sezon Atletico Madrid ile toplam 38 maça çıkan Suarez,2020 yazında Barcelona'dan, Atletico'ya imza atan yıldız oyuncu kaydettiği 21 golle geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu