Chelsea, Southampton’a gol yağdırdı! Arsenal evinde kaybetti

Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Marcos Alonso, 16. ve 54. dakikalarda Mason Mount, 21. ve 49. dakikalarda Timo Werner, 31. dakikada Kai Havertz kaydetti. İki maçı eksik Chelsea, 62 puanla 3'üncü, bir maçı eksik Southampton ise 36 puanla 13'üncü sırada yer aldı.