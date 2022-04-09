Chelsea, Southampton’a gol yağdırdı! Arsenal evinde kaybetti

Ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Chelsea, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk olduğu Southampton'ı farklı mağlup etti.
Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Marcos Alonso, 16. ve 54. dakikalarda Mason Mount, 21. ve 49. dakikalarda Timo Werner, 31. dakikada Kai Havertz kaydetti. İki maçı eksik Chelsea, 62 puanla 3'üncü, bir maçı eksik Southampton ise 36 puanla 13'üncü sırada yer aldı.
İki maçı eksik Arsenal 54 puanla 5'inci sırada kalırken, bir maçı eksik Brighton Hove Albion ise 37 puanla 11'inciliğe yükseldi.