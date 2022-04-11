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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Yeni Malatya küme düştü

Yeni Malatya küme düştü
Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu. GZT Giresunspor'a evinde 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un bitime 6 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düşmesi kesinleşti. Maçın tek golünü 23'te Hamidou Traore kaydetti. Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Cihat Arslan yönetimindeki Malatya ekibi, 20 puanda kaldı. Puanını 39'a yükselten Giresun düşme potasıyla arasındaki farkı açtı. 2017-18 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Yeni Malatya, 2019-20 sezonunu 32 puanla 16. sırada tamamlamış, düşmenin kaldırılmasıyla alt lige inmemişti

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Yeni Malatya küme düştü
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