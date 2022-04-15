Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Bir gece uyumadan önce..."

Bir daha o stada çıkabilecek misiniz, Galatasaray formasını ne kadar giyebileceksiniz, ulusal bir kanaldan yayınlanan bir maçta sevdikleriniz sizi o günden sonra da izleyebilecek mi? Bu heyecanı çok iyi biliyorum, o yüzden bugün ilk kez evimizde Galatasaray taraftarının karşısına çıkan kardeşlerim için çok mutlu oldum. İnşallah hayal ettiklerinden de fazlasını yaşayacakları kariyerleri olur, hem Galatasaray'a hem de ülkemize yıllarca hizmet ederler. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun.