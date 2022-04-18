36 yaşındaki futbolcuyla samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktaran Tanju Çolak, "Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma çok üzüldüğümü belirttim. Kendisine, gol yollarına daha yakın oynaması gerektiğini ve üçüncü bölgede daha fazla tehditkar olmasını tavsiye ettim. Ayrıca takımda kalırsa gelecek sezon ondan çok gol beklediğimi de söyledim" dedi.