Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tanju Çolak’tan Gomis’e nasihat! "Gol yollarına daha yakın oynamalısın"
Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:25 Son Güncelleme: 18.4.2022 16:28

Tanju Çolak’tan Gomis’e nasihat! "Gol yollarına daha yakın oynamalısın"

İHA
Tanju Çolak’tan Gomis’e nasihat! Gol yollarına daha yakın oynamalısın

Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsane golcüsü Tanju Çolak, bu sezon eski halini mumla aratan Bafetimbi Gomis’e ağları sarsması için tavsiyeler verdi. İşte tüm detaylar…

Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret eden ve Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis ile bir araya gelen sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Tanju Çolak, Fransız futbolcuyla aralarında geçen diyalogları anlattı. Çolak, "Gomis'e, gol yollarına daha yakın oynaması gerektiğini ve takımda kalırsa gelecek sezon kendisinden çok gol beklediğimi söyledim" dedi.

Türk futbolu ile Galatasaray'ın önemli isimleri arasında yer alan ve 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanan, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 48 kişilik futbol efsaneleri listesinde bulunan Tanju Çolak, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis'le de buluşan Çolak, aralarında geçen diyalogları anlattı.

36 yaşındaki futbolcuyla samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktaran Tanju Çolak, "Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma çok üzüldüğümü belirttim. Kendisine, gol yollarına daha yakın oynaması gerektiğini ve üçüncü bölgede daha fazla tehditkar olmasını tavsiye ettim. Ayrıca takımda kalırsa gelecek sezon ondan çok gol beklediğimi de söyledim" dedi.

Çolak, Gomis'in de kendisine; Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok sevdiğini, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'yla ise saha içi ve dışında çok iyi anlaştığını ilettiğini dile getirdi.
Tanju Çolak, Bafetimbi Gomis'in; Avrupa Gol Kralı olduğunu öğrendiğinde büyük mutluluk duyduğunu ve şaşırdığını da sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda'ya kucak açtı! Karanlık odadan umuda yolculuk
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Pençe-Kilit Operasyonunu hazmedemediler! PKK yandaşları Avrupa'da sokaklara döküldü
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Define avcılarına bakanlık tüyosu! Tek tek yanıtladı
Kinder felaketi bitmiyor! Acılı anne oğlunun yaşadıklarını anlattı: Tuvalete bile gidemedi, bez bağlamak zorunda kaldım
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Tanju Çolak’tan Gomis’e nasihat! "Gol yollarına daha yakın oynamalısın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA