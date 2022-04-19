Almanya’dan Can müjdesi

Beşiktaş yönetimi, sezon başında kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro olan opsiyonunu indirmek için bir süredir Schalke 04 ile görüşme halindeydi. Yapılan pazarlıklarda Alman ekibinin olumlu tavrı siyah-beyazlıların yüzünü güldürdü. 21 yaşındaki futbolcu için ödenecek rakamın 1 milyon Euro'yu aşması beklenmezken, anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanacağı kaydedildi. Böylelikle Can'ın da 4 yıllık kontratı devreye girecek.Siyah-beyazlılarda Giresunspor maçı sonrası teknik direktör Valerien Ismael'den takıma iki günlük izin geldi. Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.