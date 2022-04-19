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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Almanya’dan Can müjdesi

Almanya’dan Can müjdesi
Beşiktaş yönetimi, sezon başında kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro olan opsiyonunu indirmek için bir süredir Schalke 04 ile görüşme halindeydi. Yapılan pazarlıklarda Alman ekibinin olumlu tavrı siyah-beyazlıların yüzünü güldürdü. 21 yaşındaki futbolcu için ödenecek rakamın 1 milyon Euro'yu aşması beklenmezken, anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanacağı kaydedildi. Böylelikle Can'ın da 4 yıllık kontratı devreye girecek.

TAKIMA 2 GÜN İZİN
Siyah-beyazlılarda Giresunspor maçı sonrası teknik direktör Valerien Ismael'den takıma iki günlük izin geldi. Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.

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Almanya’dan Can müjdesi
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