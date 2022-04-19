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Giriş Tarihi: 19.4.2022 16:03 Son Güncelleme: 19.4.2022 16:05

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk özel maçta karşılaşıyor! İlk 11'ler belli oldu (CANLI)

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk özel maçta karşılaşıyor! İlk 11’ler belli oldu CANLI

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk 'Barış İçin Futbol' temasıyla hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın geliri Ukrayna'da savaş mağduru insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübü'nün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle özel maça çıkıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Stepanenko, Bondarenko, Mudryk, Topalov, Siheev, Konoplia, Salomon

İSAK VURAL İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK
Sarı-Lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak. Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

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Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk özel maçta karşılaşıyor! İlk 11'ler belli oldu (CANLI)
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