İSAK VURAL İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-Lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak. Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.