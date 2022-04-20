Galatasaray karıştı seçim askıda

Sarı-kırmızılı kulüpte mart ayında başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibrasızlığı ile sonuçlanan genel kurul için 10. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı verdi. 26 Mart'ta başlayıp 25 saat süren ve 27 Mart'ta sona eren genel kurulda çıkan ibrasızlık kararı sonrasında başkan Elmas, seçim kararı alırken toplamda 3 üye dava açmıştı. İstanbul Valiliği Dernekler Masası, incelemeleri sonrasında kulüp aleyhine 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarken G.Saray'ın eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tüzük ve mevzuata aykırı davranışlar olduğu gerekçesi ile farklı bir dava açtı. 3. dava ise genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'ndan geldi. Develioğlu, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyatı tedbir kararı verilmesi talebiyle dava açarken, mahkeme kabul etti, seçim askıya alındı. G.Saray davaya itiraz ederken, cuma günü 11.00'de görülecek duruşma, seçimin kaderini belli edecek.



ELMAS'A DESTEK VERMİŞTİ

Davayı açan Fırat Develioğlu, Burak Elmas'ın kazandığı seçim öncesinde desteğini gösterirken "Aslan Burak'ım! Şimdi İmparatorla birlikte G.Saray'ı hep şampiyon yapacaksın. Asla yalnız yürümeyeceksin. Sarı-kırmızı yine kazandı" mesajını paylaşmıştı.



GALATASARAY LİSELİ

G.Saray Lisesi'nin 113. dönem mezunu olan 7604 sicil numaralı kulüp üyesi Fırat Develioğlu, işletme Yüksek Mühendisi. Kazakistan'da yatırımları olan Develioğlu, kendi ifadesine göre 1986'da girdiği Adnan Oktar Örgütü'nde 2000 yılına kadar yer alırken sonrasında Oktar aleyhine polise ifade verip, yapılan operasyonlara bu yolla katkı sağlamıştı.



SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüp dün iki cephede tam gün mesai verdi. Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve camianın önemli hukukçuları Nef Stadı'nda toplantı yaptı. 26 Mart'taki Mali Kongre'yi yöneten Divan Heyeti ise kulüp avukatları ile birlikte Çağlayan Adliyesi'nin yolunu tuttu ve tedbir kararının kaldırılması adına itiraz için başvuruda bulundu. Galatasaray Kulübü ve Divan'ın yaptığı itiraz sonrası cuma günü 11.00'de duruşma kararı çıktı. 30 Nisan'da seçimin olup olmayacağı konusunda nihai durum cuma günü netleşecek.



1 GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN

Yeni adaylar çıkabilir

G.Saray'da krizler ve kaoslar bitmiyor. Mahkemenin, genel kurul için ihtiyati tedbir kararı vermesi bir anda hesapları karıştırdı. Tüzüğün yönetimlere ve başkana verdiği yetki doğrultusunda Burak Elmas, madde 28.1'e göre seçime gideceğini açıkladı. Elmas, bu kararı kendi özgür iradesi ile vermiştir. Kongre öncesi ibra durumu ile ilgili olarak, karara saygılı olacağını ve G.Saray'ı mahkeme kapılarında süründürmeyeceğini söylemişti. Görünen o ki G.Saray, mahkeme kapılarını aşındırıyor. Burak Elmas'ın bu kaosu bitirmek için vermesi gereken kararlar var… 1-İstifa edip, G.Saray'ın yeni bir tarihte seçime gitmesini sağlayacak. İstifa kararı gerçekleşirse seçim prosedürü yeniden başlayacak ve mayıs ayı sonunda seçim yapılacak. Eğer bu süreç başlarsa yeni adaylar da kesin ortaya çıkar. 2-Burak Elmas, idari ibrasızlığı dikkate almaz ve istifa etmezse yönetimi ile göreve devam eder. 2023 Mart'ında yapılacak mali kongreye kadar G.Saray'ı yönetir. Burak Elmas bu riski alır mı? Çünkü eğer işler iyi gitmezse bu kez sadece idari değil mali açıdan da ibra edilmez.



İSTİFA EDER Mİ?

G.Saray camiasında yaygın düşünce şu; iki başkan adayı, G.Saray'ı yönetme konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Genel kanı: Burak Elmas istifa edecek, seçim süreci yeniden başlayacak, yeni ve güçlü adayların önünü açacaktır.