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Giriş Tarihi: 21.4.2022 11:36

Denizlispor'a Lopes ilaç gibi geldi

Denizlispor’a Lopes ilaç gibi geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ın gelmesi sonrası yükselişe geçip son 6 maçta 5 galibiyetle bitime 5 hafta kala düşme hattından uzaklaşan Altaş Denizlispor'da devre arasında yuvaya dönen Tiago Lopes, özellikle 4-3 kazanılan kritik İstanbulspor sınavında fark yarattı.

Süper Lig'de 2019 yılında transfer olduğu yeşil-siyahlı kulüpten geçen sezon bitmeden mali sorunlar nedeniyle ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, hiçbir takımla anlaşmadı. Sezonun ilk yarısını boşta geçiren Lopes, devre arasında transfer yasaklısı Denizlispor'a geri dönerek takıma ilaç gibi geldi.

Sezonun ikinci yarısında 8 maçta forma giyen tecrübeli sağ bek, İstanbulspor önünde takımı 3-2 mağlup durumdayken 70'inci dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle skoru eşitleyip 3 dakika sonrada galibiyeti getiren Ömer Şişmanoğlu'nun golünün asistini yaptı. Denizlispor, Lopes'in hücumdaki büyük katkısıyla yarışta hayati öneme sahip 3 puanı hanesine yazdırırken, daha önce Kayserispor'da da 2 sezon forma giyen Portekizli, Türkiye'deki 5'inci yılında ağları ilk kez sarstı. Denizlispor'un Süper Lig'e çıktığı sezon kulübe imza atan Lopes, ilk yılında 23, geçen yıl da 24 maça çıkıp sözleşmesini feshetmişti. Lopes, Denizli'deki üçüncü sezonunda attığı ilk golle takımına çok önemli galibiyeti getirdi.

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Denizlispor'a Lopes ilaç gibi geldi
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