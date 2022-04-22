'GÜZEL BİR ANI OLDU'

Afişi yaptıranlara teşekkür eden Meldanur Şahin, "Gece geç saatlerde afişin asıldığını sosyal medyada gördüm. Gururlandık ve mutlu olduk. Efsanelerimiz ve maçta oynayan oyuncular da afişte yer aldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Murat Şengül de, "Afişte hem Eren Bülbül hem Kazım Koyuncu var. İkisine de yer vermelerinden dolayı çok mutlu oldum" dedi.

'ÖZKAN SÜMER'İ GÖRÜNCE DUYGULANDIM'

Üniversite öğrencisi Büşra Taşhan, "Burada ilk yılım ve şampiyonluk coşkusunu yaşamak için bayram tatilinde memleketime gitmiyorum. Trabzonspor'u çok sevdiğim için bu şehirde okumayı tercih ettim. Afiş çok güzel olmuş. Özkan Sümer'i görünce çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

Süleyman Gündoğu da, "Buradan herkes geçtiği için göze çarpıyor. Hem eskilerimiz hem yenilerimiz afişte var, güzel bir anı oldu" ifadelerine yer verdi.