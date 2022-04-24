Betis'te Borja İglesias final maçının en iyi oyuncusu seçildi. Sonuncusu 2019'da olmak üzere şimdiye kadar 8 kez bu kupayı müzesine götüren Valencia ise 18. finalini oynadı.

Kral Kupası'nın iki finalisti Real Betis ve Valencia, La Liga şampiyonu ve ikincisi birlikte gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası 4'lü finalinde mücadele edecek.