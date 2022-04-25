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Giriş Tarihi: 25.4.2022 13:06

Akhisarspor, 3 yıl içinde 3'üncü kez küme düşmeye yaklaştı

DHA
Akhisarspor, 3 yıl içinde 3’üncü kez küme düşmeye yaklaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en önemli rakibi Pazarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Akhisarspor, 3 yıl içinde 3'üncü kez küme düşmeye çok yaklaştı. Avrupa'da mücadele ettiği sezonda 2019 yılında Süper Lig'den başladığı düşüşü durduramayıp geçen sene 1'inci Lig'e mendil sallayan Akhisar, Pazarspor beraberliğiyle 14 yıl sonra 3'üncü Lig'e gerilemenin eşiğine kadar geldi.

Bitime 1 maçı kalan 31 puandaki Akigo, düşme hattında kendisinden 1 maç daha fazla oynayacak 33 puanlı Pazarspor'un 2 puan gerisinde kaldı. Akhisar, bu hafta Amed Sportif'i yenemezse son hafta Pazarspor'un alacağı sonucu beklemeden küme düşecek. Akigo, Pazar'ın şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Pendikspor'u yenmesi durumunda da Amed maçını kazansa bile düşecek. Akhisarspor'un tek umudu Amed'i yenip ikili averajının iyi olduğu Pazarspor'un son 2 maçında yenilmesi veya yalnız 1 puan çıkarması olacak.

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Akhisarspor, 3 yıl içinde 3'üncü kez küme düşmeye yaklaştı
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