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Giriş Tarihi: 25.4.2022 11:22 Son Güncelleme: 25.4.2022 11:47

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor! İşte fikstür...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor! İşte fikstür...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın başlayacak. Yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İşte fikstür...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 NİSAN ÇARŞAMBA:

Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor! İşte fikstür...
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