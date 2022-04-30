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Giriş Tarihi: 30.4.2022 23:39 Son Güncelleme: 30.4.2022 23:43

Son dakika: Kadıköy'de Trabzonspor taraftarına saldırı

DHA
Son dakika: Kadıköy’de Trabzonspor taraftarına saldırı

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından Kadıköy Bağdat Caddesi’nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı. Taraftarlar daha sonra Trabzonspor bayrağını yaktı. O anlar kameraya yansıdı...

Trabzonspor'un 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı. Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan taraftarlar, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir otomobile saldırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra bir Trabzonspor bayrağını ateşe verdi. Caddeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Fenerbahçelilerin taşkınlık yapmalarını engelledi. Fenerbahçeli taraftarların Bağdat Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.

Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler | Video

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Son dakika: Kadıköy'de Trabzonspor taraftarına saldırı
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