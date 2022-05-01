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Giriş Tarihi: 1.5.2022 11:21 Son Güncelleme: 1.5.2022 11:37

Son dakika: Trabzosnpor'da futbolculardan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'ya sulu sürpriz

Son dakika: Trabzosnpor’da futbolculardan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’ya sulu sürpriz

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ortak basın toplantısı düzenledi. Trabzonsporlu futbolcular ise toplantıya sulu baskın düzenledi. İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ortak basın toplantısı düzenledi

Trabzonsporlu futbolcular ise toplantıya sulu baskın düzenledi. İşte o anlar...

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Son dakika: Trabzosnpor'da futbolculardan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'ya sulu sürpriz
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