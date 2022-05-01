Son dakika: Trabzosnpor’da futbolculardan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’ya sulu sürpriz

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşmanın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ortak basın toplantısı düzenledi
Trabzonsporlu futbolcular ise toplantıya sulu baskın düzenledi. İşte o anlar...
Futbolcular basın toplantısını basarak Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu ıslattı pic.twitter.com/O1v5PPQOSj— Yunus Emre Sel (@yunusemresel) April 30, 2022