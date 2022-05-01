Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Troyes'un Lille'i 3-0 yendiği maçta Burak Yılmaz çıldırdı! Kırmızı kart sonrası...
Giriş Tarihi: 1.5.2022 16:24 Son Güncelleme: 1.5.2022 16:33

Son dakika: Troyes'un Lille'i 3-0 yendiği maçta Burak Yılmaz çıldırdı! Kırmızı kart sonrası...

Son dakika: Troyes’un Lille’i 3-0 yendiği maçta Burak Yılmaz çıldırdı! Kırmızı kart sonrası...

Son dakika:Fransa Ligue 1’in 35. haftasında milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Lille, deplasmanda Troyes ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi takımın 3-0 kazandığı mücadeleye Burak Yılmaz damga vurdu. Burak, gördüğü kırmızı kart sonrası çok sinirlendi. İşte o anlar ve tüm detaylar...

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, deplasmanda Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım Troyes 3-0'lık skorla kazandı.

Troyes'e galibiyeti getiren golleri 43 ve 86. dakikada penaltıdan Florian Tardieu, 55. dakikada ise penaltıdan Ike Ugbo'dan kaydetti.

Lille'de Renato Sanches ve Burak Yılmaz kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Mücadeleye kırmızı kart gören Burak Yılmaz damga vurdu. Burak, gördüğü kırmızı kart sonrası çok sinirlendi.

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI...

Milli futbolcu Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte küme düşme hattında bulunan Troyes puanını 36'ya çıkartırken Lille, 51 puanda kaldı.

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Son dakika: Troyes'un Lille'i 3-0 yendiği maçta Burak Yılmaz çıldırdı! Kırmızı kart sonrası...
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