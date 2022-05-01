Fransa Ligue 1'in 35. haftasında milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, deplasmanda Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım Troyes 3-0'lık skorla kazandı.
Troyes'e galibiyeti getiren golleri 43 ve 86. dakikada penaltıdan Florian Tardieu, 55. dakikada ise penaltıdan Ike Ugbo'dan kaydetti.
Mücadeleye kırmızı kart gören Burak Yılmaz damga vurdu. Burak, gördüğü kırmızı kart sonrası çok sinirlendi.
O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI...
Milli futbolcu Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte küme düşme hattında bulunan Troyes puanını 36'ya çıkartırken Lille, 51 puanda kaldı.