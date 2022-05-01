Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda
Giriş Tarihi: 1.5.2022 15:13 Son Güncelleme: 1.5.2022 15:14

Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda

DHA
Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı’nda

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı'nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN TRABZONSPOR'A KUTLAMA
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı. Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü tebrik ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
SON DAKİKA | Anzelika Srabiants balkondan düşmüştü: Ukraynalı modelin son konuşması ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Enflasyonun zirveden iniş tarihi! Mayıs sonrası düşüş başlar
Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti! 'Trabzonspor camiasını...'
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA