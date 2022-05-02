Süper Lig’e hoş geldiniz

5. KEZ BU BAŞARIYI TEKRARLADI
MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala ilk 2 sırayı garantileyerek Süper Lig'e yükseldi. 2020-2021 sezonundaküme düşenAnkaragücü, sadece1 sezon sonra birüst lige geri döndü. Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı'nda Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli takım aldıkları 1 puanla Süper Lig'i garantiledi. Başkent ekibi böylecetarihinde 5. kez altligden Süper Lig'e yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Şehirde bayram vardı.
BAŞKAN KOCA İLKSEZONUNDA ŞAMPİYON SEZON başında yapılan genel kurulda Ankaragücü başkanlığına seçilen Faruk Koca, ilk sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı. Başkan Koca ve yönetimi maç sonu sahaya inerek futbolcularla birlikte tribünleri tek tek gezerek alınan başarıyı kutladı.
10 BİN KİŞİLİK STAT
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Türkiye'de dün Trabzon'un bayramıydı, her yer Trabzon'du. Şimdi her yer Ümraniye. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, direktifleriyle, buraya çok güzel, 10 bin kişilik bir stat yapacağız" dedi.
SÜPER LİG'E AŞİNA
MKE Ankaragücü, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.
56 YIL SONRA 7 İSTANBUL TAKIMI
Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da gelmesiyle önümüzdeki sezon 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de tam 7 İstanbul temsilcisi olacak. Ayrıca play-off'tan da bir İstanbul ekibinin gelme ihtimali bulunuyor