Süper Lig’e hoş geldiniz

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala ilk 2 sırayı garantileyerek Süper Lig'e yükseldi.Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı'nda Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli takım aldıkları 1 puanla Süper Lig'i garantiledi.Sarı-lacivertli taraftarlar da maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Şehirde bayram vardı.başında yapılan genel kurulda Ankaragücü başkanlığına seçilen Faruk Koca, ilk sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı. Başkan Koca ve yönetimi maç sonu sahaya inerek futbolcularla birlikte tribünleri tek tek gezerek alınan başarıyı kutladı.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Türkiye'de dün Trabzon'un bayramıydı, her yer Trabzon'du. Şimdi her yer Ümraniye. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, direktifleriyle, buraya çok güzel, 10 bin kişilik bir stat yapacağız" dedi.MKE Ankaragücü, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da gelmesiyle önümüzdeki sezon 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de tam 7 İstanbul temsilcisi olacak. Ayrıca play-off'tan da bir İstanbul ekibinin gelme ihtimali bulunuyor