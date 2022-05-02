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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Süper Lig’e hoş geldiniz

Süper Lig’e hoş geldiniz

Sahasında Yılport Samsunspor ile golsüz berabere kalan Ankaragücü, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı 1938'de kurulan Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında oynadığı maçta Balıkesirspor'a fark attı ve tarihinde ilk kez Süper Lig vizesini aldı

5. KEZ BU BAŞARIYI TEKRARLADI
MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala ilk 2 sırayı garantileyerek Süper Lig'e yükseldi. 2020-2021 sezonunda küme düşen Ankaragücü, sadece 1 sezon sonra bir üst lige geri döndü. Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı'nda Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli takım aldıkları 1 puanla Süper Lig'i garantiledi. Başkent ekibi böylece tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Şehirde bayram vardı.

BAŞKAN KOCA İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON
SEZON başında yapılan genel kurulda Ankaragücü başkanlığına seçilen Faruk Koca, ilk sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı. Başkan Koca ve yönetimi maç sonu sahaya inerek futbolcularla birlikte tribünleri tek tek gezerek alınan başarıyı kutladı.

10 BİN KİŞİLİK STAT
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Türkiye'de dün Trabzon'un bayramıydı, her yer Trabzon'du. Şimdi her yer Ümraniye. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, direktifleriyle, buraya çok güzel, 10 bin kişilik bir stat yapacağız" dedi.

SÜPER LİG'E AŞİNA
MKE Ankaragücü, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.

56 YIL SONRA 7 İSTANBUL TAKIMI
Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da gelmesiyle önümüzdeki sezon 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de tam 7 İstanbul temsilcisi olacak. Ayrıca play-off'tan da bir İstanbul ekibinin gelme ihtimali bulunuyor

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