Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe’yi geri çevirmedim
Giriş Tarihi: 6.5.2022

F.Bahçe’yi geri çevirmedim

F.Bahçe’yi geri çevirmedim
F.Bahçe'nın yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya konuştu. Portekizli hoca, "F.Bahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de istedi. F.Bahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden geri çevirdim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim. Brezilya için teknik direktörlük yapmak bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Bu reddedilemez Benim futbol anlayışımı, 1970 Brezilya Milli Takımı şekillendirdi. Eğer bugün her ne olursa olsun hücumu düşünen bir teknik direktörsem, bunun nedeni 1970 Brezilya'dır. İlhamımı onlardan alıyorum" dedi. Brezilyalı gazeteci röportajın sonuna şu notu düştü: "Büyük ihtimalle F.Bahçe'ye gidecek. Flamengo'nun 20 Mayıs'a kadar süresi var. Elini çabuk tutmazsa Jesus'un adresi belli."

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince...
Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki!
Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti
Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
O ilimizde çok konuşulacak 'takı' kararı! "O düğünlere gitmeyeceğiz"
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe’yi geri çevirmedim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA