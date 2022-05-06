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Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:19 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:28

Son dakika: Ersen Martin kalp krizi geçirdi! Hayati tehlikesi bulunuyor

Son dakika: Ersen Martin kalp krizi geçirdi! Hayati tehlikesi bulunuyor

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen 42 yaşındaki Martin'in hayati tehlikesi bulunuyor.

A Spor muhabiri Koray Baloğlu'nun paylaştığı habere göre; Kalp krizi geçiren Ersen Martin'in ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.

ERSEN MARTİN KİMDİR?
Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı. Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.

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Son dakika: Ersen Martin kalp krizi geçirdi! Hayati tehlikesi bulunuyor
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